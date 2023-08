Conflicto laboral y paro de carreras en el Hipódromo de La Plata

El gremio de peones y vareadores reclama premios adeudados e impidió que se realicen actividades en el predio.

Argentina.- La administración general del Hipódromo de La Plata suspendió las carreras previstas para el día jueves 10 de agosto a raíz de una protesta que impulsaron los vareadores. La manifestación incluyó el bloqueo de los accesos de los caballos a la pista, motivo por el cual las autoridades decidieron cancelar la jornada.

“Se considera la medida de fuerza como estrictamente política ante la proximidad del acto eleccionario”, apuntaron desde el establecimiento. Es la segunda medida de fuerza de trabajadores que se produce esta semana en el hipódromo, luego de la medida de fuerza en contra del sistema de multas que la institución impuso.

A través de una carta, desde la Asociación de Vareadores de La Plata exigieron el pago de premios en tiempo y forma, con un plazo no mayor a 15 días, y argumentaron: “Hoy nos encontramos con un atraso en el cobro efectivo de los premios de 48 días, no debemos olvidar que dada la situación económica por la que estamos atravesando como país, la demora no solo afecta en la vida diaria de cada peón, sino también que al tiempo de hacerse efectivo el cobro del mismo este queda desfasado, sin tener el mismo poder adquisitivo de un pago que pueda efectuarse a los 15 días”.

Además, explicaron: “La Hípica está viviendo uno de los peores momentos que se recuerde, dado que los trabajadores atraviesan una situación angustiante motivada por la demora en el pago de las comisiones que perciben cuando un caballo entra en el marcador rentado, y además por la poca actualización de los valores de los premios con respecto a los índices inflacionarios”.

A su vez, pidieron un aumento de los premios de las carreras “no menor al 30 por ciento” y aclararon que “considerando el problema de inflación que estamos atravesando esos cambios quedan obsoletos, y sumado al atraso en el pago de los mismos se hace insostenible para los trabajadores seguir en estas condiciones”.

En ese marco, las autoridades provinciales contestaron la carta a través de un comunicado en el cual indicaron que “la Administración cuenta con los fondos para abonar los premios y comisiones de cada uno de los actores de la actividad”. Y afirmaron que “depende para efectivizarlos de la liberación del doping que se realiza en el Laboratorio del Jockey Club de San Isidro”, una responsabilidad que les excede a ellos.

De acuerdo a los directivos del hipódromo exisitieron situaciones ajenas a ellos que obligaron a la demora, pero plantearon que la solución no era llevar a un paro de actividades, sino que se trató de una medida netamente política surgida de la inminencia de las elecciones en Argentina, el próximo 13 de agosto, y que la medida de fuerza responde a una “movida política“.

Las carreras del día 10 de agosto, la reunión Nº 74 del año, quedaron suspendidas y desde la institución esperan poder retomar las actividades normalmente la próxima semana.

