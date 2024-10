Los jugadores de casino que aman la ruleta online siempre buscan estrategias posibles para mejorar sus alternativas de éxito. Si bien el azar es un componente clave, con los años se crean sistemas que ayudan a evitar errores y jugar con orden. Conoce el método Fibonacci tan popular entre los experimentados.

Antes de aprender cómo usar el sistema Fibonacci en la ruleta, hay que decir que es una estrategia creada en el siglo XII, por el matemático italiano Pisano, conocido por este nombre. Este método resulta una progresión matemática acumulativa dado que cada uno de sus números se basa en la suma de los dos que le anteceden. Apareciendo como: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144…

Sistema Fibonacci en la ruleta

Al momento de aplicar el sistema Fibonacci en la ruleta, los usuarios deben iniciar apostando un euro o dólar. En cado de pérdida, la siguiente apuesta debe ser de 0 más 1. De seguir, sería la que continúa de 1 más 1 y así en continuado.

En caso de ganar una apuesta, es muy simple, se vuelve a empezar la secuencia, o sea, se vuelve a apostar un euro o dólar. De ganar en un número más avanzado de la secuencia, lo ideal es desandar 2 números para la apuesta que sigue.

Ver también: Estrategia James Bond ruleta, sigue la aventura al estilo audaz del agente 007

La serie matemática puede elevarse más allá de todo límite algo que solo estará limitado por el presupuesto. Por esto, ten en cuenta jugar de manera responsable poniendo límite al gasto a realizar.

Estrategia Fibonacci

Visto de qué manera se pone en marcha la estrategia Fibonacci para la ruleta, hay que señalar que está diseñada para ser aplicada en apuestas Rojo, Negro, Par Impar, 1-18 / 19-36, dado que estas poseen la mitad de las posibilidades de resultar ganadoras.

Una de las buenas ventajas del método Fibonacci ruleta de cara a otras como la estrategia D´Alembert, Martingala o Labouchere está en su simpleza al momento de ejecutarla.

Todo lo que tiene que hacer el participante es conocer la serie de números, adelantar en esta cada vez que la apuesta hecha pierda y retroceder si sucede lo inverso. Las metas las marca el propio participante.

Al margen de esto, hay que considerar que el método Fibonacci opera bastante mejor con las apuestas simples en la rueda. En el caso de que desees hacer otro tipo de apuesta más compleja, la utilización de este sistema no se aconseja porque inclusive puede atentar contra los intereses del participante.

Ver también: ¿Cuánto paga el 0 en la ruleta? ¡Descubre las claves de la estrategia en esta guía rápida!

Reglas del sistema Fibonacci

Las reglas del sistema Fibonacci en ruleta son muy simples de utilizar. Resulta una estrategia de diseño par, por lo que hay que ajustarse a las apuestas externas, como rojo/negro e impar/par, tal como decíamos más arriba. No sirve arriesgar a otros porque vale que se quiera estar lo más cercano al 50% de los giros.

Esencialmente, puedes empezar desde cualquier sitio de la secuencia, pero es aconsejado hacerlo siempre desde el número 1. Pasas al que sigue, de izquierda a derecha, 2 números en la secuencia.

De forma rápida podemos observar que un triunfo no genera ganancias a diferencia del clásico sistema Martingala. No obstante, hasta cierto grado todo son modificaciones porque Fibonacci no altera tanto los fondos si hay una extensa racha de pérdidas.

Otro elemento esencial de este sistema es que puedes ganar menos juegos y todavía conseguir ganancias. Esto es clave para optar por la estrategia ideal porque las posibilidades de la rueda Fibonacci continúan favoreciendo al casino a largo plazo. Razón por la que seguir un patrón de apuestas de progresión negativa eficaz como el que se presenta es significativo.

Cómo es el método Fibonacci

Claro que, la eficacia del método Fibonacci depende en gran número del juego de casino en el que lo apliques. A ciencia cierta, subir las apuestas luego de cada pérdida consecutiva puede no ser muy eficaz, pero existen beneficios de este sistema de progresión negativa.

Lo claro del tema es que, en algún momento del juego, si se aplica el sistema Fibonacci de manera ideal este funciona de forma positiva, a no ser que llegue al punto de no retorno y se pierdan todos los fondos de manera que no se pueda seguir jugando. A pesar de esto, para que no pase, hay que experimentar una racha perdedora extraordinariamente extensa.

Otra ventaja del método es que es bastante siempre de memorizar y utilizar. El jugador no tiene que ser especialista en matemáticas para poder usarlo de buena manera. Simplemente, todo lo que se demanda es poder sumar y restar dígitos.

Ver también: ¡Reveladas las estrategias para ganar en la ruleta!