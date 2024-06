Coljuegos advierte que el Keno aún es ilegal en Colombia

El Keno no cuenta con una reglamentación vigente en Colombia.

El regulador colombiano lanzó una advertencia al mercado sobre la ilegalidad del juego tradicional chino denominado Keno.

Colombia.- Desde Coljuegos enviaron un comunicado para advertir al mercado que el juego tradicional chino denominado Keno no cuenta con reglamentación vigente en el país y, por lo tanto, no puede ser ofertado por ningún operador en el territorio colombiano.

Al respecto, el presidente del regulador colombiano, Marco Emilio Hincapié, destacó que, de acuerdo con la junta directiva de la entidad, el Keno no se incluye dentro de la categoría de juegos por Internet de premio inmediato, razón por la cual no está autorizada la explotación de cualquier modalidad de juego similar, ni de forma virtual ni localizada.

En ese sentido, Hincapié declaró: “El Keno es un juego chino milenario que esperamos entregar en concesión con posterioridad para que pueda operar en el país. Hemos realizado varias mesas de trabajo para diseñar la reglamentación que ya fue sometida a aprobación en la junta directiva de la entidad”.

Y agregó: “Nosotros ya hemos presentado ante la junta directiva el reglamento del Keno. Actualmente, este juego se constituye como una práctica ilegal, puesto que dicha junta determinó mediante el Acuerdo 06 de 2023 que no es una modalidad de premio inmediato y, hasta tanto no se reglamente y se adjudique, no tiene fundamento jurídico para operar”.

Según el funcionario, quienes comercialicen este juego podrían ser objeto de sanciones administrativas contempladas en la Ley 643 de 2001. Además, todos los elementos utilizados para la operación del juego podrán ser incautados por las autoridades.

“Sabemos que el Keno es un juego muy popular en varias ciudades del país. Por ese motivo, esperamos que con la reglamentación del juego el Estado colombiano pueda recibir cerca de COP74.562m (USD19m) anuales por derechos de explotación. Todos estos recursos podrían ser transferidos a la salud”, explicó el presidente de Coljuegos.

Desde la entidad recordaron que, recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá emitió una decisión en segunda instancia que ratifica la prohibición del Keno en el territorio nacional debido a que no existe una reglamentación ni una vigilancia que proteja a los apostadores.

Investigación en curso

La Gerencia Contra Operaciones Ilegales de Coljuegos informó que tiene abiertos 681 procesos administrativos sancionatorios a juegos novedosos, localizados, rifas y promocionales que presuntamente estarían operando sin contrato de concesión y que, por lo tanto, estarían dejando de transferir recursos para la salud.

Del total de procesos, 621 corresponden a denuncias ciudadanas por la presunta operación ilegal de juegos localizados como bingos, máquinas electrónicas tragamonedas, ruletas, módulos de apuestas por Internet, entre otros. Estos procesos también fueron abiertos como parte de las acciones de control realizadas por Coljuegos.

Asimismo, actualmente la entidad está investigando a 25 operadores de juegos localizados por la presunta operación de máquinas que no están registradas ante Coljuegos, pero que funcionan en casinos legales que sí cuentan con un contrato de concesión vigente.

“Actualmente, desde la entidad tenemos abiertas 35 indagaciones a rifas y promocionales que se realizaron a nivel nacional, las cuales no contaban con la autorización por parte de Coljuegos y tampoco habrían pagado los derechos de explotación y gastos de administración respectivos”, sostuvo Hicapié.