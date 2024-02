Codere busca restructurar EUR 1.600m de deuda

La compañía estaría intentando evitar el concurso de acreedores tras perder más de EUR 500m en el último año.

España.- Aseguran que Codere ha convocado a sus acreedores para acometer una nueva reestructuración de la deuda. El grupo, controlado por los fondos Davidson Kemper, Jupiter y Prudential, ha contratado los servicios de Houlihan Lokey como asesor financiero y Allen & Overy como representante legal para iniciar las conversaciones con los bonistas y los bancos tenedores de sus EUR 1.000m de deuda, a los que se suman el pago de intereses por valor de otros EUR 600m.

Según reveló el medio español El Confidencial luego de dialogar con fuentes cercanas a la operación, Codere decidió apostar su futuro a una operación «acordeón», después de que la reestructuración firmada en 2021 no haya tenido los efectos esperados. En aquel momento, los acreedores aceptaron canjear deuda por capital por EUR 350m y desembolsaron EUR 220m, que hoy prácticamente han desaparecido. Pero la transacción, que suponía un antes y un después del grupo, con la separación y cotización en el Nasdaq estadounidense del negocio online, se ha topado con problemas de gestión vinculados a presuntos fraudes en México y Argentina.

Las mismas fuentes indicaron que Codere ha optado por proponer a los acreedores una reestructuración profunda ante el vencimiento en 2026. Aunque la compañía consiguió un préstamo puente de sus propios accionistas de EUR 50m, su problema creció al registrar pérdidas de EUR 513m en 2022, derivadas en parte por el registro contable de los intereses de la deuda que se abona a vencimiento.

De los EUR 1.600m de deuda que tiene que afrontar entre 2026 y 2027, EUR 970m se corresponden con varias emisiones de bonos y más de EUR 600m son intereses. Mientras, los bonos de la empresa cotizan a apenas la mitad de su valor, lo que dificulta aún más cualquier tipo de operación. Además, la compañía adeuda unos EUR 80m a la banca.

La consultora Ernst and Young, que el año pasado aprobó con salvedades las cuentas de Codere, había advertido en el último informe anual que la empresa española iba a tener grandes problemas para poder atender sus obligaciones a corto plazo y pagar los cupones de sus emisiones de bonos, así como para cumplir con las cláusulas o covenants financieros con los acreedores, con el consiguiente riesgo de concurso. Incluso a pesar de que durante 2023 Codere intentó, sin éxito, captar hasta EUR 150m de euros mediante una emisión de bonos por la que estaba dispuesto a pagar hasta un 17 por ciento de intereses.

Según destaca El Confidencial, Ernst and Young renunció a continuar con la auditoría, al no poder conseguir la información necesaria sobre las contingencias fiscales y reputaciones de la compañía en México y Argentina. Codere encargó entonces un informe a Deloitte y Baker McKenzie para conocer con detalle lo ocurrido en las filiales de ambos países. Pero las dos firmas concluyeron que no encontraron potenciales fraudes, más allá del reconocimiento ya hecho por el grupo contra las cuentas de 2022, en que provisionó cerca de EUR 60m. El balance de 2023 será auditado por PKF Attest, después de que PwC y la propia Deloitte renunciasen a ejercer ese trabajo.

Los resultados del pasado año son vitales para saber si Codere New Topco, la matriz del holding, entra en patrimonio negativo, ya que al cierre del año anterior se quedó con apenas EUR 24m de fondos propios. Si, como se teme, la compañía ha vuelto a registrar pérdidas, técnicamente estaría en causa de disolución, situación que podría corregir con una nueva inyección de capital por parte de sus accionistas actuales o con una nueva conversión de deuda por acciones.