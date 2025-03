Brasil y el futuro del juego online: «regulación, IA y el rol de la ANJL en CGS Río 2025»

Plínio Augusto Lemos, presidente de la ANJL, comparte su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta la industria y las expectativas para el evento.

Entrevista exclusiva.- Brasil se ha convertido en un referente del mercado de apuestas en América Latina y, con la implementación de nuevas regulaciones, se proyecta como uno de los principales actores a nivel mundial. La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) ha desempeñado un papel clave en este proceso, impulsando medidas para combatir el juego ilegal y fomentar un entorno regulado, competitivo y seguro. En esta entrevista, Plínio Augusto Lemos, presidente de la ANJL, comparte su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta la industria, el impacto de la inteligencia artificial en el sector y las expectativas para CGS Río 2025.

Brasil se ha convertido en un referente en América Latina. ¿Cómo ve la evolución del mercado con las nuevas regulaciones en vigor?

Plínio Augusto Lemos, presidente de la ANJL.

La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) estima que el mercado regulado generará aproximadamente 60,000 nuevos empleos en los próximos cinco años y más de 20 mil millones de reales en ingresos fiscales anuales para el país. Esto posiciona a Brasil en el escenario global, ya que impulsa un modelo de negocio en constante innovación. Nuestro enfoque es una referencia en términos de transparencia y redistribución de ingresos para mejoras sociales. Tenemos todo el potencial para ocupar la tercera o cuarta posición en el mercado mundial de apuestas en línea.

No obstante, aún existen desafíos importantes. Actualmente, en Brasil operan miles de sitios de apuestas deportivas y juegos en línea que no contribuyen con impuestos ni a nivel federal ni estatal. La ANJL trabaja en estrecha colaboración con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para bloquear sitios ilegales y propone medidas al Banco Central de Brasil para mejorar la regulación de los métodos de pago, que son un elemento clave en la operación de empresas no reguladas.

Una de las principales preocupaciones de los legisladores es la excesiva presencia de publicidad de casas de apuestas en los deportes, la televisión y otros medios. ¿Cómo trabaja la ANJL con la legislación brasileña para abordar estas inquietudes sin afectar la competitividad del sector?

El problema no radica en la cantidad de anuncios, sino en garantizar el cumplimiento de las normativas sobre lo que se publicita. La ANJL recuerda constantemente que las plataformas legalizadas por el gobierno federal exigen datos como el número de CPF y el reconocimiento facial durante el proceso de registro, asegurando que los juegos sean utilizados exclusivamente por adultos. Sin embargo, la efectividad de esta restricción también depende de la responsabilidad de los usuarios, quienes no deben compartir sus datos con menores, ya que esto constituye un delito.

Los sitios ilegales representan una amenaza para los menores, ya que permiten el acceso sin restricciones. Mientras que las plataformas reguladas cumplen con la legislación brasileña y las normas del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar), los operadores ilegales no están sujetos a estos controles, lo que genera una exposición irresponsable al juego. Además, estos sitios promueven el juego compulsivo a través de estrategias publicitarias agresivas. Por ello, la ANJL refuerza la necesidad de mejorar las herramientas para combatir el mercado ilegal a corto plazo.

La inteligencia artificial es un tema clave para los próximos años en la industria del juego. ¿La ANJL está discutiendo el uso de IA en las plataformas de apuestas?

La inteligencia artificial es una realidad que ha llegado para quedarse. Al igual que en otros sectores, es previsible que las casas de apuestas y los operadores de juegos en línea adopten esta tecnología para optimizar sus procesos administrativos, logísticos y de pago. No obstante, es fundamental recordar que operamos en un mercado regulado, por lo que cualquier iniciativa que impacte la industria debe contar con la autorización del gobierno federal.

Actualmente, nuestra prioridad es combatir los sitios ilegales, que perjudican tanto a los jugadores como a la industria y al Estado, al evadir el pago de impuestos por millones de reales cada año.

Participará en la conferencia CGS Río 2025. ¿Qué es lo que más le entusiasma compartir en su panel y cuáles son sus expectativas para el mercado brasileño en 2025?

Estamos en un momento crucial: la fase de ajustes del mercado regulado, que es reciente pero muy prometedora, especialmente para la economía del país. Hablamos de miles de empleos y tributos que serán destinados a políticas públicas.

En CGS Río 2025 representaré a la ANJL, una entidad que ha trabajado de manera transparente y responsable desde el inicio del proceso de legalización. La regulación no solo establece las normas del mercado de apuestas, sino que también nos permite evaluar los desafíos y los avances logrados. Es una oportunidad única para seguir construyendo un ecosistema sostenible y seguro en Brasil.

El futuro del sector

Brasil avanza con pasos firmes hacia la consolidación de su mercado regulado de apuestas en línea, con un marco normativo que busca equilibrar el crecimiento de la industria con la protección del jugador y la generación de ingresos para el país. En CGS Río 2025, la ANJL tendrá un papel clave en la discusión sobre el futuro del sector, abordando temas como la regulación, la publicidad responsable y la adopción de nuevas tecnologías. Con estos esfuerzos, Brasil se encamina a convertirse en uno de los mercados más sólidos y competitivos a nivel mundial.