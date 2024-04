Brasil: la CPI de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas convocó a más testigos y acusados a prestar declaración

El órgano parlamentario requirió la presencia de dirigentes, árbitros y funcionarios políticos.

Brasil.- La Comisión Parlamentaria de Investigación de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas aprobó una serie de solicitudes. Entre ellas se encuentran invitaciones a los presidentes del Tombense Futebol Clube, Lane Gaviolle, y del Londrina Esporte Clube, Getúlio Marques Castilho, para brindar aclaraciones y testimonio a los senadores.

Según el senador Jorge Kajuru, presidente de la CPI, el partido entre ambos equipos por la serie B, ocurrido el 19 de mayo de 2023, está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva del Fútbol (STJD) por sospechas de manipulación de resultados. El senador también destacó que la evidencia apunta a actividades de apuestas sospechosas relacionadas con el número de tarjetas amarillas y rojas durante el partido, especialmente apuestas realizadas por personas de la misma región que el réferi que arbitró el partido.

Entre las solicitudes aprobadas también se encuentran invitaciones al presidente del STJD, José Perdiz de Jesus, y al responsable de Integridad de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Eduardo Gussem , para hablar sobre el papel del tribunal en la prevención y represión de casos de amaño de partidos. El relator de la comisión, el senador Romário, es el autor de estas dos solicitudes. La CPI aprobó otra solicitud de Romário, para invitar al flamante Secretario de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, Régis Anderson Dudena.

La CPI también escuchará a varios árbitros de fútbol. Una de las invitaciones aprobadas fue para que compareciera ante el colegiado el presidente de la Comisión de Arbitraje de la CBF, Wilson Luiz Seneme. El vicepresidente de la comisión parlamentaria, senador Eduardo Girão, fue quien giró la invitación. También fue invitado uno de los árbitros más activos del fútbol brasileño, Raphael Claus. El senador Kajuru, autor de la invitación, quiere que Raphael Claus hable ante la CPI en una reunión secreta.

También fue aprobada la citación de Glauber do Amaral Cunha, ex árbitro de fútbol, ​​para hablar ante el CPI en reunión secreta. Según el senador Carlos Portinho, autor de la solicitud, “la confidencialidad es fundamental para garantizar la plena cooperación del declarante y preservar la integridad del proceso de investigación”. Se espera que Glauber Cunha hable ante la CPI el 9 de mayo para explicar un audio en el que presuntamente cobró sobornos por manipular un partido.

Otra solicitud aprobada, también de autoría de Portinho, solicita la promoción de una audiencia pública. Portinho quiere discutir cómo las entidades que gestionan el deporte se están organizando para prevenir y combatir la manipulación de resultados tras la regulación de las apuestas deportivas en Brasil.

El encuentro deberá contar con representantes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la Confederación Brasileña de Voleibol (CBV), Novo Basquete Brasil (NBB) y otras entidades deportivas.

El senador Kajuru informó que enviará las reglas de acceso a la documentación de la comisión a los integrantes de la misma, como una forma de preservar la integridad e idoneidad de los documentos recibidos. El presidente también dijo que entregará a sus colegas el informe y los documentos recibidos por el propietario del Botafogo, John Textor, en la reunión del pasado lunes 22 de abril. Como informó Kajuru, la Consultoría del Senado comenzará a analizar el informe presentado por John Textor.

Según Sportradar no hay evidencia de manipulación

Los sistemas de seguimiento de Sportradar no detectaron irregularidades en el Campeonato Brasileño de 2023. Según el alemán Carsten Koerl, director general de la empresa suiza, especializada en tecnología deportiva y referencia internacional en el seguimiento de posibles arreglos de partidos, no hubo anomalías en la red de apuestas deportivas que suscitaron según explicó al diario de Folha de San Pablo.

La competición nacional del año pasado volvió a ser discutida debido a las acusaciones del estadounidense John Textor, director de fútbol del Botafogo. Con base en un informe de inteligencia artificial de la empresa Good Game!, que analiza el comportamiento de deportistas y árbitros, señaló que hubo manipulación en una serie de juegos.

Ver también: Piden la suspensión del campeonato brasileño de fútbol tras las declaraciones de John Textor ante la CPI de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas

El propietario de la SAF (Sociedade Anônima do Futebol) de Botafogo no afirmó que las apuestas deportivas fueran la causa de las manipulaciones. El método Good Game!, declaró, “cuenta cómo se manipularon los juegos, no por qué”.

Según Carsten Koerl, desde el punto de vista de las apuestas no hubo ninguna anomalía. “Entiendo que no era el resultado preferido para el dueño de un equipo. Pero nuestro sistema no detectó evidencias de manipulación”, dijo el ejecutivo de Sportradar, durante su primera visita a Brasil.