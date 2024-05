Brasil: la Comisión Parlamentaria de Investigación recibirá al ex árbitro Glauber do Amaral Cunha

Las declaraciones de John Textor ante la CPI implicaron a do Amaral Cunha. Foto: Roque de Sá/Agência Senado.

El colegiado está sospechado de amaños de partidos y comparecerá ante la CPI el próximo lunes 13 de mayo. Antes de acudir, el ex réferi pidió tener acceso a los documentos presentados como prueba por John Textor.

Brasil.- La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas convocó al ex árbitro Glauber do Amaral Cunha. El ex réferi es sospechoso de estar involucrado en casos de corrupción en el fútbol. En tanto, ​​Cunha solicitó acceso a documentos confidenciales presentados por John Textor, figura central de las investigaciones.

La petición de Cunha tiene como objetivo aclarar detalles cruciales relacionados con las acusaciones que pesan sobre él. La defensa del ex árbitro también solicita pleno acceso a la grabación de una reunión confidencial entre senadores y el propietario del SAF do Botafogo.

Estas medidas reflejan la importancia de garantizar la transparencia y la justicia durante las investigaciones en curso, proporcionando la información necesaria para esclarecer los hechos y las responsabilidades involucradas.

La CPI realizará una audiencia confidencial con Glauber do Amaral Cunha, prevista para el 13 de mayo. La comisión optó por realizar la sesión en secreto para proteger la integridad de las investigaciones, garantizando así un ambiente favorable para el testimonio del ex árbitro.

Cunha es sospechoso de participar en prácticas ilícitas relacionadas con el amaño de partidos en el fútbol. Así, su convocatoria a audiencia se produce tras la presentación de pruebas por parte de John Textor, que apuntan a la posible implicación del ex árbitro en acciones comprometedoras. Esto se debe a que Cunha es sospechoso de cobrar sobornos después de supuestamente manipular el resultado de un partido de la división inferior del Campeonato Carioca.

Según el senador Carlos Portinho, promotor de la convocatoria a Cunha, “la confidencialidad es fundamental para garantizar la plena cooperación del declarante y preservar la integridad del proceso de investigación”. Se espera que Glauber Cunha explique un audio en el que presuntamente cobró sobornos por manipular un partido.

Según Sportradar no hay evidencia de manipulación

Los sistemas de seguimiento de Sportradar no detectaron irregularidades en el Campeonato Brasileño de 2023. Según el alemán Carsten Koerl, director general de la empresa suiza, especializada en tecnología deportiva y referencia internacional en el seguimiento de posibles arreglos de partidos, no hubo anomalías en la red de apuestas deportivas que suscitaron según explicó al diario de Folha de San Pablo.

La competición nacional del año pasado volvió a ser discutida debido a las acusaciones del estadounidense John Textor, director de fútbol del Botafogo. Con base en un informe de inteligencia artificial de la empresa Good Game!, que analiza el comportamiento de deportistas y árbitros, señaló que hubo manipulación en una serie de juegos.

El propietario de la SAF (Sociedade Anônima do Futebol) de Botafogo no afirmó que las apuestas deportivas fueran la causa de las manipulaciones. El método Good Game!, declaró, “cuenta cómo se manipularon los juegos, no por qué”.

Según Carsten Koerl, desde el punto de vista de las apuestas no hubo ninguna anomalía. “Entiendo que no era el resultado preferido para el dueño de un equipo. Pero nuestro sistema no detectó evidencias de manipulación”, dijo el ejecutivo de Sportradar, durante su primera visita a Brasil.