Brasil: Betano rememora la Copa del Mundo de 1994

Desarrolló una serie de videos para celebrar los 30 años del tetracampeonato de la Selección Brasileña.

Brasil.- Para conmemorar los 30 años del título de Brasil en la Copa del Mundo de Fútbol de 1994, la operadora de apuestas deportivas Betano lanzó una serie de videos en su canal de YouTube.

Betano ha invitado a figuras importantes del equipo de la selección brasileña, como Carlos Alberto Parreira, Ricardo Rocha, Zinho, Bebeto, Branco y Jorginho. En los videos, ellos rememoran el camino del equipo en la competición, con cada episodio centrado en uno de los partidos del torneo. La presentación de los videos corre a cargo del embajador de la marca, el periodista Victor Canedo.

“Serán siete episodios maravillosos, en los que mostraremos a personas fundamentales para este título después de tanto tiempo. En la Copa, me lesioné en el primer partido y estuve fuera del resto de los juegos, pero viviría todo aquello de nuevo, de la misma manera. El mundo tiene más de 8 mil millones de habitantes, pero campeones mundiales vivos no somos ni 400. Me siento privilegiado. Era un grupo mentalmente fuerte y preparado, y vamos a contar todo eso”, dijo Ricardo Rocha, exdefensor de la Selección.

“El tetracampeonato es un título que forma parte de la memoria afectiva del aficionado brasileño y de los apasionados por el fútbol. Es un hito en la historia que, ahora, será narrado por los protagonistas de la misma. Reunimos a siete campeones para mostrar un poco de los bastidores en la serie que celebra todo lo que vivieron”, afirmaron los portavoces de Betano.

La serie se lanzó el 24 de julio, ya se han publicado dos episodios y habrá nuevos cada semana en YouTube.