BGaming presenta “God of Wealth: Hold and Win”, su nuevo slot inspirado en la cultura asiática

"God of Wealth: Hold and Win" es el segundo slot de temática asiática de BGaming.

“God of Wealth: Hold and Win” es un slot que combina rodillos ardientes con tres jackpots épicos.

Comunicado de prensa – BGaming vuelve con su segundo tragamonedas de temática asiática desarrollado en colaboración con diseñadores de Asia Oriental.

Encabezado por el poderoso dios del dinero, Caishen, “God of Wealth: Hold and Win” incluye la función “Blazing Reels”, la clásica mecánica “Hold and Win”, una ronda de “Free Spins” y tres jackpots épicos.

Entre vibrantes cerezos en flor, el templo mágico guarda los secretos de las grandes riquezas. En este tragamonedas de volatilidad media-alta, los jugadores disfrutarán de ilustraciones auténticas y música melódica tradicional para transmitir la tranquilidad del Lejano Oriente.

En “God of Wealth: Hold and Win”, el generoso Caishen ofrece símbolos Wild, que sustituyen a todos los símbolos de una línea ganadora excepto a los símbolos Scatter o Coin. Tres símbolos Scatter en los rodillos 1, 3 y 5 activan cinco tiradas gratuitas.

Para mayor emoción durante el modo Free Spins, un Scatter Gigante puede activar tres tiradas gratis adicionales. En esta ronda, la emocionante función Blazing reels puede hacer que los rodillos dos, tres y cuatro se combinen y formen un Símbolo Gigante giratorio, que actúa como si nueve de los mismos símbolos estuvieran en los rodillos.

La popular mecánica Hold and Win puede activarse cuando seis símbolos de moneda caen en los rodillos, con cada símbolo de moneda con un multiplicador aleatorio de x1 a x100 de la apuesta.

A medida que caen más monedas en los rodillos, se puede ganar un premio mayor, con un Mega Jackpot potencial de hasta x10.000 de la apuesta disponible si caen 15 símbolos de moneda. También hay disponibles botes más pequeños, el Mini o el Major jackpot.

El todopoderoso Caishen también ofrece dos opciones para la función Buy Bonus de BGaming en este juego con un RTP del 95,24 por ciento, con la opción de elegir Free Spins o activar la ronda Hold and Win en busca de una ganancia máxima de 250.000 euros.

Aliaksej Baliukonis, jefe del equipo de diseñadores de juegos de BGaming, dijo: “Tras el éxito de Book of Panda MEGAWAYS, prepárate para quedarte boquiabierto con nuestro segundo tragamonedas creado en colaboración con artistas de Asia Oriental”.

“‘God of Wealth: Hold and Win’ emplea una mecánica popular diferente, Hold and Win, y la combina con características únicas, como Blazing reels, e impresionantes efectos audiovisuales para mejorar la jugabilidad y celebrar las delicias de esta hermosa cultura”, agregó.