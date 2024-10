Axel Antillón, WA.Technology: «Mi principal objetivo es ayudar a modernizar la industria del juego en México»

Axel Antillón, Director Regional para Latinoamérica de WA.Technology y flamante Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de AIEJA, habla sobre la evolución de la industria del juego en México.

Desde la lucha contra los operadores sin licencia y la promoción de entornos de juego más seguros hasta el fomento de la integración de las plataformas terrestres y online, Antillón esboza sus planes estratégicos para el crecimiento y la colaboración y discute cómo planea trabajar con los reguladores.

Enhorabuena por su nombramiento en AIEJA. ¿Cómo ha sido?

Muchas gracias – ¡Estoy muy emocionado de asumir esta nueva responsabilidad de trabajar con AIEJA – Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México! Como ya sabrán, tengo más de dos décadas de experiencia en la creación, dirección y gestión de diferentes proyectos de igaming dentro del mercado mexicano.

Sin embargo, México ha sido más que un lugar de trabajo para mí; ha sido mi segundo hogar por muchos, muchos años. Así que me siento absolutamente honrado de ser nombrado presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de AIEJA. Gracias a todo el trabajo que hemos realizado, me he forjado una sólida reputación como experto en el mercado mexicano y me siento honrado de representar a un país tan fantástico a través de esta organización.

El cargo surgió durante una exposición en Colombia, donde el equipo de la AIEJA me propuso presidir una nueva Comisión de Tecnología, ya que pensaron que encajaría bien por mi experiencia en tecnologías de la información y la comunicación. Por supuesto, acepté encantada.

Con el aumento de las apuestas online, ¿qué retos y oportunidades prevé para los operadores mexicanos en el espacio digital?

México está regulado desde hace bastante tiempo y sin duda ha consolidado su posición como líder en el espacio mundial del igaming. Las regulaciones del mercado han permitido al país ofrecer un entorno seguro y de entretenimiento para que los jugadores disfruten de una amplia gama de productos de juego, desde apuestas deportivas hasta casino.

Por muchas razones en los últimos años, concretamente desde la pandemia mundial, el juego online ha seguido ganando terreno, principalmente debido al rápido avance de los datos móviles, la adopción de los teléfonos inteligentes y una mayor aceptación del juego online por parte del público.

Por supuesto, el reto clave al que se enfrentan los operadores en México es, sin duda, la inminente amenaza que supone el mercado negro y las prácticas operativas de calidad inferior que surgen del mercado no regulado. Las marcas offshore no ofrecen los niveles necesarios de protección al jugador que se requieren, lo que significa que los jugadores corren un mayor riesgo de sufrir daños relacionados con el juego.

Es esencial que hagamos todo lo posible como organización para invertir esta tendencia. El sector -operadores, proveedores, afiliados y regulador- debe colaborar estrechamente para combatir a los operadores sin licencia y garantizar que los jugadores puedan disfrutar de los productos de juego de forma segura y regulada.

¿Y cómo piensa abordar estos retos desde su cargo en la AIEJA?

Como presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías, mi cometido será ofrecer a los miembros de AIEJA y a otras partes interesadas externas las herramientas necesarias para crecer. Aportaré mi visión sobre los criterios técnicos, los conocimientos y las herramientas necesarias para implantar las mejores prácticas en todo el sector del juego mexicano.

Esto implicará apoyar a los miembros sobre las formas más eficaces de combatir la amenaza del mercado no regulado mediante el análisis de las nuevas tendencias en ciberseguridad, inteligencia artificial e inteligencia empresarial. Como ya hemos cubierto, esta será una prioridad increíblemente importante para nosotros y un área en la que dedicaré gran parte de mis esfuerzos.

¿Cómo piensan trabajar con los organismos gubernamentales y reguladores para garantizar que el proceso de concesión de licencias a los operadores de juegos de azar en México sea transparente y eficiente?

El trabajo que realiza AIEJA, como organización privada, busca unir a todas las partes interesadas de la industria mexicana del juego en beneficio del sector en general. La asociación comercial presiona continuamente al gobierno para promover las mejores prácticas en toda la industria del juego.

AIEJA trabaja con operadores nacionales e internacionales para garantizar que ofrezcan la mejor experiencia posible a los jugadores. También trabajamos para promover tanto leyes como posibles reformas de las leyes que sean justas para todas las partes implicadas y tengan como objetivo luchar contra los operadores ilegales. Todos estos planteamientos no sólo servirán para mejorar el proceso, sino que también, no me cabe duda, garantizarán que el proceso sea más transparente y eficaz con el tiempo. Estoy increíblemente orgulloso de representar a un organismo tan prestigioso. Tenemos la intención de marcar realmente la diferencia.

¿Qué medidas considera necesarias para que los casinos físicos y las plataformas online coexistan y prosperen en el ecosistema del juego en México?

Las necesidades y preferencias de un mercado en crecimiento, sumadas a las nuevas tendencias que han surgido en los últimos años, han dictado las pautas de convivencia entre operadores presenciales y online.

Cada vez más, los jugadores de todo México han adoptado las nuevas tecnologías, lo que significa que el número de jugadores online ha aumentado. Sin embargo, el menudeo también ha mantenido su popularidad entre muchos apostadores.

Para que tanto las apuestas online como las minoristas coexistan en armonía, es necesario que exista una sinergia entre sus plataformas. Los operadores deben centrarse en ofrecer una solución omnicanal racionalizada que familiarice a los jugadores con su marca a través de múltiples canales diferentes. Con esta experiencia conectada, tanto el comercio físico como el electrónico seguirán complementándose.

¿Qué impacto a largo plazo espera que su participación en AIEJA tenga en el panorama del juego en México?

Mi principal objetivo es ayudar a modernizar la industria del juego en México, ¡y no cabe duda de que estoy muy emocionado de poder contribuir a ello! Estoy deseando compartir mis conocimientos sobre la industria y reunir a personas de todo el sector a través de foros y debates para identificar la mejor manera de dar forma al espacio del juego en México.

Creo firmemente que juntos podemos cambiar la percepción pública del juego y convertirlo en una forma de entretenimiento mucho más aceptada en la sociedad. Seguimos totalmente comprometidos a demostrar que el entretenimiento que ofrece el espacio del igaming es seguro, regulado y agradable para el jugador.