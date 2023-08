Asociaciones estratégicas y un enfoque centrado en el jugador: El éxito de MegaPari

MegaPari brilla como una potencia en la industria del juego solidificando su reconocimiento mundial y su destreza innovadora.

Comunicado de prensa.- Como demuestran las calificaciones, una mayoría del 64,4 por ciento de los participantes en la encuesta otorgó a MegaPari una puntuación de 9 o 10 sobre 10. El alto índice de satisfacción de los usuarios no sólo refleja la calidad de la plataforma, sino también la eficacia de sus asociaciones.

Con una dedicación tanto a los socios como a los jugadores, MegaPari presenta una plataforma atractiva y fiable para las colaboraciones empresariales en la industria del juego.

En términos de asociaciones, MegaPari colabora con más de 140 proveedores. Esto demuestra la adaptabilidad y el compromiso de la empresa para satisfacer todas las necesidades de nuestros socios.

Por ejemplo, MegaPari ha ampliado recientemente su catálogo de juegos asociándose con tres proveedores de juegos líderes: Stakelogic, EA Gaming y Play’n GO. Además, cabe destacar la colaboración de MegaPari con Pragmatic Play.

Este proveedor ofrece dos torneos que puedes encontrar en el sitio de MegaPari, ¡con la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros y 2.000.000 euros respectivamente!

En julio, entre la gran variedad de tragamonedas que ofrece MegaPari, los primeros puestos fueron merecidamente ocupados por Sweet Bonanza de Pragmatic Play, Aviator de Spribe Aviator y Sun of Egypt 3: Hold and Win de 3 Oaks. Estos juegos no sólo muestran la gama y el calibre que MegaPari ofrece a sus jugadores, sino que también ejemplifican las oportunidades de asociación prósperas y con visión de futuro que ofrecemos a los socios potenciales.

La plataforma desarrolla con frecuencia ofertas especiales y bonos individuales para animar a los jugadores a permanecer en la plataforma y maximizar su juego en sus tragamonedas. La principal promoción de MegaPari para los aficionados al casino es la Lotería Mega Crash. La participación en uno de los juegos más populares Crash, es clave para tener la oportunidad de ganar en esta emocionante lotería.

Reconocimiento de la industria de MegaPari Casino

MegaPari Casino ha sido reconocido con premios específicos en varios mercados regionales. Por ejemplo, la marca fue nominada para el premio Spice Sri Lanka Online Gambling Operator Award 2023. Además, los GamingTech Awards reconocieron a la plataforma con nominaciones al Mejor Casino Online en CEE 2023 (región de Europa Central y del Este).

A nivel internacional, el reconocimiento de MegaPari queda patente en sus múltiples nominaciones a los prestigiosos premios SBC Awards 2023. Con nominaciones en categorías como “Rising Star in Casino” y “Casino Operator of the Year”, ahora está claro que la dedicación de MegaPari a la excelencia y la innovación está siendo reconocida a escala mundial.

La empresa agradece de corazón a sus socios la confianza depositada en ella y espera con impaciencia futuras colaboraciones. Aquellos interesados en fomentar una sólida asociación con MegaPari pueden ponerse en contacto con nosotros en pr.t@megapari.com.