Argentina: el Senado de Salta analiza proyectos sobre asistencia a menores con consumos problemáticos de juegos online

En paralelo con el análisis de los proyectos a nivel provincial, la Municipalidad de Salta anunció el bloqueo de 54 sitios webs de apuestas ilegales en espacios municipales.

Argentina.- En el Senado de la provincia de Salta, autoridades del Ente Regulador de Juegos de Azar (ENREJA) realizaron aportes a los proyectos de ley sobre prevención y asistencia a menores que sufren consumos problemáticos de juegos en línea. Paralelamente el Poder Ejecutivo trabaja en la reglamentación del juego online en Salta.

En el transcurso de un plenario de senadores, directivos de ENREJA ofrecieron un informe sobre la actualidad del juego en la provincia y compartieron su punto de vista en torno a las iniciativas legislativas que fueron presentadas ante la Legislatura salteña en relación al juego problemático online de parte de menores de edad.

El encuentro fue encabezado por el presidente del cuerpo, vicegobernador Antonio Marocco y contó con la participación de los senadores, Mashur Lapad; Jorge Soto; Manuel Pailler; Leonor Minetti; Alejandra Navarro; Juan Cruz Curá; Enrique Cornejo; Dani Nolasco; Javier Mónico; Gonzalo Caro Dávalos; Leopoldo Salva; Héctor Calabró; Gustavo Carrizo y Esteban D’Andrea.

En representación de ENREJA concurrieron su presidente, Aníbal Caro; el vicepresidente, Adrián Amén y, por el Área de juego responsable, las licenciadas Gabriela Torres, psicóloga y Andrea Temporetti, psicopedagoga.

Los proyectos de ley que se encuentran en análisis en el Senado piden, por un lado, que se implementen acciones de visualización, concientización y prevención de la ludopatía, destinadas a jóvenes, niñas, niños y adolescentes; y en el otro, instaurar en el ámbito de la provincia de Salta la protección, prevención, y asistencia de las ciberapuestas y ciberludopatía en las infancias, adolescencias y jóvenes, para resguardar su integridad física y psicológica.

El presidente de ENREJA sostuvo que el problema de consumos problemáticos de juegos online es relativamente nuevo en niños y adolescentes, respaldando la importancia de construir una ley en materia de prevención. Caro, además, agregó que el Ejecutivo avanza en la regulación del juego en línea en la provincia, dado que el juego legal no admite la participación de menores, además de aportar un canon al estado.

También aclaró que los casinos legales aportan un canon del 24 por ciento, la lotería del 17 por ciento y hoy está comprobado que el juego ilegal online afectó económicamente al juego físico con el cierre de salas y puestos de trabajo en riesgo, en un daño cuantificado a nivel nacional en USD500m por mes.

Por su parte, Adrián Amén recalcó que lo que afecta a los chicos es el juego ilegal, que fue mutando de físico a virtual y que hoy crece por el avance de la tecnología, con la aparición de miles bingos ilegales y páginas de apuestas, que son bloqueadas, pero reaparecen y se viralizan constantemente.

Y agregó que ENREJA regula la transparencia del juego legal y que una vez que se reglamente el juego online y se entreguen licencias se podrá avanzar en el combate a la ilegalidad.

Desde el área de juego responsable de ENREJA, Torres y Temporetti indicaron que inicialmente se venía trabajando en la concientización de adultos con problemas de juego, pero que a partir de la pandemia y con los avances tecnológicos comenzaron a identificar a menores con consumos problemáticos de juegos de azar.

Los directivos indicaron que los adolescentes no están preparados para tomar decisiones de adultos y en ellos el juego puede causar efectos similares al consumo de sustancias adictivas.

No obstante, explicaron que en Salta no existe una demanda explícita de ayuda a menores, como sí lo hacen los adultos con pedidos de auto exclusión, habiendo recibido muy pocas consultas de padres por problemas en hijos menores, lo que indica que el problema aún subyace en la sociedad.

Por otra parte, advirtieron sobre la necesidad de adecuar la terminología para no estigmatizar a quienes sufren trastorno por apuestas o adicción al juego, dado que en menores la palabra ludopatía o ciberludopatía solo podrían aplicarse a aquellos que son diagnosticados médicamente, luego de comprobar consumos excesivos por más de un año, con problemas de conducta y alteraciones mentales. Un consumo problemático de juegos puede o no derivar en una adicción, pero no todos los menores pueden caer en una ludopatía digital, aclararon.

A su turno los senadores consultaron sobre métodos de comprobación de identidad de los apostantes, necesidad de acciones de responsabilidad social empresaria por parte de las empresas online, trazabilidad de las aplicaciones, controles parentales y necesidad de campañas de concientización.

La medida adoptada en la capital

La Municipalidad de Salta, a través del área de Modernización, contribuye con el plan de prevención del consumo problemático de juegos de azar de la provincia.

“Desde el municipio y siguiendo el pedido del intendente, Emiliano Durand, respecto a una problemática tan seria como es el juego en niños y adolescentes, lo que se está haciendo es bloquear 54 sitios de apuestas ilegales en todos los edificios municipales, sobre todo en el CCM y también en los CICs, donde hace poco hicimos un proyecto para darle internet a todos los vecinos en esos espacios”, afirmó el coordinador general de Modernización, Juan Ibáñez.

El funcionario agregó: “De esta forma podemos trabajar en conjunto con la Provincia, realizando estas acciones concretas desde el municipio para la gente que trabaja acá y para los vecinos en los barrios donde nosotros tenemos presencia”.

Cabe recordar que el municipio forma parte de la mesa de trabajo propuesta por el Gobierno Provincial para controlar, prevenir y concientizar sobre la adicción al juego, que afecta al 12,5 por ciento de jóvenes de entre 15 y 24 años y alcanza el 15,5 por ciento en el grupo de 25 a 34 años.