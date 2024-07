Argentina: el IJAN propone crear una subcomisión que trabaje en pos de combatir las apuestas en jóvenes

Desde el ente regulador neuquino plantearon la necesidad de trabajar en conjunto otros organismos para llevar adelante un enfoque multidisiplinario.

Argentina.- El Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) convocó a referentes de diferentes organismos de la ciudad para abordar el consumo de juegos de apuestas virtuales en infancias y adolescencias en la provincia.

Según destacaron, el problema de fondo está en los menores que tienen acceso a internet, pantallas, billeteras virtuales y la falta de acompañamiento de adultos, por lo cual se busca brindar un acompañamiento integral que busque contener a los jóvenes y acompañarlos en su crecimiento.

El IJAN comenzó a trabajar en conjunto con distintos referentes de los organismos provinciales como Salud, Educación, la Legislatura, Gobierno, Seguridad, el Poder Judicial y de la sociedad “para armar un órgano que aporte soluciones”, manifestó el titular del IJAN, Raúl Bétiga. La intención es conformar una subcomisión con un plan de acción específica dentro de la Ley 2.737 que regula el Consejo Provincial de Atención Integral de la Salud mental y Adicciones (Copai).

En cuanto a la problemática, el gobierno provincial indicó que es importante saber que las apuestas virtuales en menores de edad no deben ser consideradas como ludopatía ni adicción, porque con estos términos se estigmatiza y no se reconoce la temporalidad propia de la adolescencia.

Según la referente de Responsabilidad Social del IJAN, Diana Fusco, el acompañamiento de personas adultas en cuanto al uso de pantallas es totalmente necesario para llegar a una solución. “Las apuestas demuestran que ese espacio quedó liberado, que falta el control adulto en las billeteras virtuales, el tiempo del uso de pantallas y los sitios que visitan los menores”, consideró.

En cuanto a la gratificación inmediata que generan las apuestas en línea, la referente de Juego Responsable del IJAN, Wanda Leitner, comentó que “cuanto más chica es la relación entre el estímulo y la respuesta, más grande es la gratificación”. Y agregó que “aunque la problemática se evidencia cada vez más, estamos lejos de pensar en una pandemia”.

El problema no es el dispositivo, los juegos compulsivos o la actividad en sí, sino el vínculo que el menor establece con dicha actividad. En este sentido, Leitner señaló que “mientras la persona tenga una vida equilibrada con tiempo de estudio, en familia, deporte, alguna actividad cultural, no es preocupante, lo grave es cuando el consumo de pantallas es la única actividad”. En este contexto, “se debe priorizar la generación de espacios para el encuentro con otras personas y que no estén solos con los dispositivos gran parte del tiempo”, indicó.

Finalmente, el referente de Consumos Problemáticos y Adicciones del Ministerio de Salud, Edgardo Bossolazco, informó que están trabajando para evaluar el impacto en Neuquén y que también analizan políticas de países que se han anticipado y tienen un conocimiento más avanzado en el tema. A su vez, alentó a la sociedad y las familias a que “presten atención, que se involucren en acompañar a las infancias y adolescencias sobre lo que ven nuestros hijos».

En la misma reunión en la que los funcionarios del IJAN remarcaron la necesidad de la creación de la subcomisión, también hicieron énfasis en que es menester que la población sepa que los únicos dominios autorizados para la explotación de apuestas son aquellos que terminan en «.bet.ar» y que el resto de páginas son ilegales, una problemática contra la cual también el IJAN remarcó que es necesario trazar líneas de acción.