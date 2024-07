Argentina: el gremio de los trabajadores de juegos de azar mendocino rechazó la oferta salarial

Desde UPCJM consideraron insuficiente la propuesta del gobierno y ambas partes volverán a reunirse el 4 de julio.

Argentina.- Una nueva jornada de reuniones paritarias entre el Gobierno de Mendoza y los representantes gremiales del Instituto de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza) fue poco fructífera ya que ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo.

La propuesta salarial del Gobierno de Mendoza para el tercer trimestre del año, que se suma a lo ya percibido durante junio 2024, consiste en 5 por ciento de incremento para cada uno de los meses de julio, agosto y setiembre. Estos aumentos no son acumulativos. Sin embargo, la Unión Personal de Juego y Casino de Mendoza (UPCJM) rechazó la oferta. Tras el encuentro, las partes acordaron reunirse en cuarto intermedio el próximo jueves 4 de julio.

El Gobierno provincial, en la última negociación, había presentado dos propuestas y 16 sectores gremiales aceptaron el ofrecimiento salarial. Cuatro de ellos, admitieron la alternativa 1, que consistía en 10 por ciento para abril, 10 por ciento para mayo y 10 por ciento para junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

Además, la oferta incluía sumas no remunerativas y no bonificables de AR$70 mil en abril; AR$50 mil en mayo; AR$30 mil en junio para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superan ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables fueron de AR$35 mil en abril, AR$25 mil en mayo y AR$11 mil en junio.

En un comunicado, desde UPCJM afirmaron que el rechazo a la propuesta se debió a que consideran que el porcentaje ofrecido es «insuficiente». Más aún, según destacaron, para ser considerada, una próxima propuesta debería incluir los siguientes puntos: