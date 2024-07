Argentina: dictan la conciliación obligatoria entre Codere y los trabajadores de los bingos bonaerenses

Tanto la empresa como ALEARA seguirán adelante con las negociaciones en torno a los aumentos salariales.

Argentina.- En el marco del conflicto entre los trabajadores de juegos de azar y la empresa Codere por el incumplimiento de los aumentos salariales acordados en abril, la Justicia dictó la conciliación obligatoria por el término de 15 días entre ambas partes. Así, la situación se deberán retrotrae a la existente al inicio del conflicto, por lo que el paro convocado el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (ALEARA) fue levantado, al menos, hasta que ambas partes vuelvan a reunirse el próximo miércoles 24 de julio.

El conflicto se inició cuando desde Codere se anunció que no se iba a poder hacer frente a los aumentos de 40 por ciento estipulados en la última negociación. Tras esto, desde ALEARA informaron que se realizaría un paro el día viernes 19 de julio en los 13 bingos que la empresa española posee en territorio bonaerense.

Sin embargo, antes de que esto prosperara, desde la Justicia dictaron la conciliación obligatoria que frenó esta situación y las salas funcionaron normalmente. De todos modos, ambas partes están lejos de llegar a un acuerdo.

«Tenemos un conflicto con la empresa Codere. Hubo una revisión paritaria del 2023 en el mes de abril, en la cual se acordó que ahora con los haberes de julio debían pagar un 40 por ciento de los salarios básicos. A esto, la empresa manifestó durante el mes de junio no poder afrontar este pago y tratar de pagarlo desdoblado o en cuotas. Nosotros obviamente nos negamos porque esto ya estaba comunicado, es un acuerdo que se celebró en el mes de abril», explicó Mariano Castillo, delegado gremial del sindicato.

Por su parte, otro de los referentes del sindicato, Hugo Dell ´Oglio, comentó: «Los trabajadores nucleados en ALEARA sostuvieron varias reuniones con la empresa para no llegar a esta situación pero, al no tener una respuesta satisfactoria por parte de la empresa, no nos han dejado alternativa. Nos sentimos engañados. Prometieron algo que ahora desconocen. Nos entristece esta situación”.

El miércoles 24 de julio se retormarán las negociaciones a la espera de destrabar el conflicto antes de que acabe el plazo de 15 días estipulados por la resolución judicial.