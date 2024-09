Se trata de Jeisson Quiñones, jugador del equipo Águilas Doradas de Antioquia, que hizo su descargo en redes sociales.

Colombia.- Jeisson Quiñones (27), jugador del equipo de fútbol Águilas Doradas de Antioquia, publicó recientemente una carta abierta en sus redes sociales en la que manifestó que quisieron involucrarlo en una red de apuestas ilegales mediante la suplantación de su identidad.

El posteo fue replicado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) donde el jugador remarcó su «disconformidad y rechazo» e iniciará acciones legales.

El jugador señaló: «Hay personas inescrupulosas con malas intenciones que se están haciendo pasar por mí, utilizando números de teléfonos falsos y dañando mi imagen como jugador de fútbol, para involucrarme en las apuestas deportivas».

Y agregó también: «Como profesional quiero dejar en claro que NO estoy, ni me interesa estar involucrado en estos asuntos, como tampoco he recibido dinero de dichas apuestas».

«Soy un hombre trabajador y correcto que me he ganado las cosas con mi esfuerzo y sacrificio», agregó.

Y concluyó: «Procederé a dejar todo en manos de mis abogados y de las autoridades competentes, para que den con los responsables de dichas acusaciones. No dejaré que mi nombre se vea empañado por terceros que quieren acabar con mi buena reputación».