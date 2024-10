Apuestas deportivas: William Pereira Rogatto confesó la manipulación de resultados en el fútbol brasileño y colombiano

El empresario brasileño declaró ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas en el Senado brasileño.

Brasil.- “Un árbitro hoy gana alrededor de R$7.000 (USD 1,400) por partido. Yo les pagué R$50.000 (USD 10,000). ¿No es sospechoso que un árbitro vaya al VAR y pite penalti aunque las imágenes digan lo contrario? De hecho acabo de manipular un partido en Colombia, tengo videos de los dos árbitros que trabajaron para mí”, confesó William Pereira Rogatto ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas en el Senado brasileño.

En su declaración, el empresario brasileño confesó que sí manipuló resultados en el campeonato 2024 de su país, admitiendo que al menos dos árbitros de primera división del fútbol colombiano trabajaron para él. Según explicó, estos árbitros recibían instrucciones precisas para influir en decisiones clave durante los encuentros, como cobrar penales o sacar tarjetas, a cambio de sumas muy superiores a sus honorarios habituales.

A su vez, empresario declaró: «Los árbitros ganan poco, por eso es fácil influir en ellos. El verdadero problema del fútbol está en la mafia, en la federación y en la CBF. Si un árbitro tiene tanta responsabilidad y gana solo R$6.000 (USD 6000), claro que puedo influir en él: ‘Firma un penalti, da una tarjeta a tal jugador y te doy R$50.000 (USD10,000). Es tan simple. No se trata de que no lo quieran hacer, es que no pasa nada y el sistema no actúa, lo deja pasar”.

Por su parte, en su testimonio ante la CPI, Rogatto también reconoció que utilizó al equipo Santa Maria para manipular los resultados del campeonato de ascenso de Brasil en 2024, una operación que le habría generado ganancias cercanas a los R$300m (USD 60,000m). El Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios (MPDFT) ha identificado a Rogatto como el líder de esta red de manipulación, que afectó a 42 equipos, incluido el Santa Maria, que terminó último en la primera fase del torneo. Esta investigación resultó en una operación para combatir la alteración de resultados en el Candangão, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.

Cabe destacar que Rogatto participó en la audiencia de forma remota por videoconferencia ya que vive en el exterior.