Apartaron de su cargo al gerente de Lotería de Manizales

La decisión fue tomada tras conocerse los audios en los que Arturo Espejo Arbeláez criticaba con vehemencia al alcalde de la ciudad Carlos Mario Marín.

Colombia.- La Alcaldía de Manizales informó que Arturo Espejo Arbeláez, gerente de la Lotería de Manizales, fue apartado de su cargo luego de que salieran a la luz varios audios ofensivos contra la investidura del alcalde de la ciudad de Manizales, Carlos Mario Marín.

Ante esta situación, Amparo Loreto, secretaria general de la Alcaldía de Manizales, quedará como encargada de la entidad.

El ex funcionario de Lotería de Manizales está en el ojo del huracán después de que en las últimas horas se conocieran unos seis audios que fueron difundidos inicialmente por WhatsApp y que luego llegaron a las diferentes redes sociales.

Los primeros audios fueron divulgados el pasado sábado 29 de octubre, se puede escuchar a Espejo Arbeláez insultar constantemente al mandatario local.

“Tranquilo que yo le renuncio. Usted es un perdedor, un imbécil. Voy a declarar que usted me acosa y me trata mal a partir de la fecha, y usted es un imbécil, un retrógrada, se lo digo como hombre”, mencionó.

Según se conoció, en la misma grabación Espejo Arbeláez dijo: “Usted es un perdedor, no lo tumbo ya porque me sirve hasta abril. Haga lo que tenga que hacer, pedazo de mierda. No has sido capaz de sacar adelante la modernización, el bulevar, no has sido capaz de sacar adelante nada”.

Mientras que en otro de los audios, el ex gerente expresó que el alcalde había amenazado de muerte. “Van a atentar contra mí, estoy muy preocupado”, manifestó.

Por su parte, Fernando Arcila Castellanos, de la Personería de Manizales, manifestó a un medio local que Espejo Arbeláez será investigado por la conducta que está consignada en el Código General Disciplinario por “tratar de manera irrespetuosa a los funcionarios públicos y a la ciudadanía”.