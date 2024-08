Amusnet se expande en España con una alianza estratégica con el Casino Gran Vía

La colaboración representa un paso estratégico en la expansión de Amusnet dentro del país ibérico.

Comunicado de prensa.- Amusnet España se enorgullece de anunciar su asociación con el operador local Casino Gran Vía. La colaboración, que comenzó en junio de 2024, representa un paso estratégico en la expansión de la compañía dentro del país, con el objetivo de brindar una experiencia de juego incomparable a los jugadores españoles y de otros lugares.

Edwin Cruz, director general de Amusnet España, comentó: «Unir fuerzas con Casino Gran Vía fortalece nuestra presencia en el mercado español y refuerza nuestro compromiso de ofrecer nuestra cartera de primer nivel a audiencias más amplias. Estamos entusiasmados de llevar nuestros juegos de alta calidad a la plataforma del operador y esperamos el crecimiento mutuo y el éxito que traerá esta asociación».

Cristina Izquierdo, country manager de Casino Gran Vía Online, compartió: “Estamos muy entusiasmados con esta nueva colaboración con Amusnet, una empresa establecida en la industria, y confiamos en que nos ayudará a continuar implementando nuestra estrategia de crecimiento en el mercado. Esperamos que sea una colaboración fructífera en la que ambas partes se beneficien y podamos trabajar juntos hacia nuestro objetivo común: crear una experiencia única para nuestros clientes».

En la web de Casino Gran Vía los jugadores pueden encontrar algunos de los lanzamientos de este año de Amusnet, como Stoichkov #8, Diamond Plus Football Edition, Cavemen and Dinosaurs y Phoenix Star, y los juegos emblemáticos de la compañía, como 20 Golden Coins, Candy Palace, Cocktail Rush, Art of Gold.

Ver también: Amusnet se encuentra entre los principales proveedores de casinos de Italia

Stoichkov#8 es un slot único en su tipo, de 5 carretes y 40 líneas de juego fijas, protagonizada por la leyenda del fútbol Hristo Stoichkov. Con gráficos inmersivos, animaciones asombrosas y símbolos especiales, el juego crea una atmósfera futbolística única y genera expectación a medida que los carretes giran, aumentando los pagos y activando funciones.

Hristo Stoichkov, un nombre que resuena con la herencia dorada del fútbol mundial, se encuentra entre los 100 mejores jugadores de todos los tiempos. Su talento excepcional le valió un lugar en el FC Barcelona en 1990 y, durante cinco temporadas, prosperó junto a superestrellas como Romário y Ronald Koeman. El impacto internacional de Stoitchkov fue profundo: le valió el prestigioso Balón de Oro en diciembre y la Bota de Oro en 1994.

Candy Palace presenta colores vibrantes, llamativos símbolos de dulces y una variedad de elementos especiales. Los aspectos más destacados incluyen Toppling Reels, multiplicadores de tarros de caramelos, giros gratis y la posibilidad de ganar botes progresivos. Esta tragamonedas proporciona una experiencia visualmente atractiva y divertida, especialmente para aquellos que aprecian los juegos con temas gastronómicos.