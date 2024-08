1win Partners explica cómo potenciar el tráfico de igaming a través de los eSports

De acuerdo con el siguiente artículo de 1win Partners, los eSports representan una excelente estrategia de monetización durante los eventos deportivos.

Comunicado de prensa.- 1win Partners continúa compartiendo estrategias para ganar dinero a través del marketing de eventos y, en esta oportunidad, hace hincapié en los eSports y el gran potencial económico que tienen para el igaming.

Los eventos de eSports más destacados

El auge de esta tendencia ha propiciado competiciones de alto nivel, como la Copa Mundial de Fortnite, el Campeonato Mundial de League of Legends, The International Dota 2 y la Call of Duty World League. Dichos eventos cuentan con equipos, patrocinadores y premios que son muy esperados por la comunidad gamer.

Más audiencia con los patrocinios

Un ejemplo destacado del impacto de los deportes electrónicos es el patrocinio oficial de 1win al 9z Team. Este equipo argentino se ha convertido en un referente gracias a su pasión por los videojuegos y sus millones de seguidores en transmisiones en vivo. Además, han logrado posicionarse como el equipo de eSports número uno en habla hispana, y sorprendieron en Europa con su desempeño competitivo. Su última victoria fue en el FiReLEAGUE Global Final, donde se llevaron la medalla de oro y un jugoso premio de USD100,000.

Contenido gamer

Según la Serie Olímpica de eSports, los torneos generan más de 6 millones de visualizaciones en vivo en diversos canales. La fama de ciertos creadores de contenido en plataformas de streaming como Twitch, YouTube, Facebook Live y Discord influye en este fenómeno.

Además, los participantes que transmiten las competencias crean experiencias emocionantes, aumentando el interés de los espectadores.

Un recordatorio para los socios que hacen streaming

Por supuesto que consumir este contenido se ha normalizado cada vez más, ya sea a través de streamers probando juegos nuevos, tutoriales explicando cómo jugar, reseñas y consejos sobre juegos populares, o videos y memes chistosos relacionados con escenas del juego.

Aquellos interesados pueden atraer a más jugadores a su canal, organizar competencias con ellos y armar dinámicas emocionantes sobre quién se llevará la victoria o a qué equipo apostarán. Así mantendrán conexión con sus seguidores, mientras ganan dinero ellos también y lo agradecerán. En 1win, se pueden encontrar los videojuegos más trending del momento:

Dota 2.

Call Of Duty.

League of Legends.

Aumentar el engagement

La comunidad gamer se reúne en torneos que generan un alto nivel de interacción y muchos jugadores profesionales tienen miles de seguidores en sus plataformas de streaming. Alrededor de 15 millones de usuarios en Twitch consumen deportes electrónicos al día, demostrando tener la audiencia más comprometida.

En 2019 un estudio registró que aproximadamente 1 billón de personas en el mundo se conecta en las transmisiones de los torneos.

Y se estima que para este año 2024 haya más de 120 millones de espectadores sólo en Latinoamérica. Así que aquellas personas que tengan público en estas plataformas, podrán aumentar su alcance hasta un 50 por ciento.

Los eSports llegaron para quedarse en el mundo del igaming. Más que una moda pasajera, representan una excelente estrategia de monetización durante los eventos deportivos.