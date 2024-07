1spin4win se expande en Latinoamérica y Asia con la colaboración de Betandreas

A través de esta nueva colaboración, los jugadores de Betandreas podrán disfrutar de los últimos y más emocionantes juegos de 1spin4win.

Comunicado de prensa.- 1spin4win ha anunciado la firma de un acuerdo estratégico con Betandreas. Fundada hace sólo dos años, Betandreas se ha convertido rápidamente en un nombre influyente en la industria del juego online, proporcionando experiencias de apuestas deportivas y casino online en todo el mundo.

La plataforma cuenta con un número creciente de usuarios activos y opera en varias regiones, desde Sudamérica hasta Asia, por lo que esta colaboración supone un paso importante en los esfuerzos de 1spin4win por expandirse en estos mercados.

Los jugadores de Betandreas ya pueden disfrutar de los últimos y más emocionantes juegos de 1spin4win. Esto incluye juegos temáticos como «Luck’n’Power» y «Sun Treasure«, así como tragamonedas afrutados con la popular mecánica «Hold and Win», como «Lucky Crown Hold and Win» y «Cash the Gold Hold and Win».

Tanya Pisarchuk, directora de ventas de 1spin4win, dijo: «Estamos encantados de asociarnos con Betandreas y compartir nuestros juegos de alta calidad, con matemáticas robustas y una jugabilidad equilibrada, con más jugadores en LatAm y Asia. Esto nos ayuda a expandir nuestra presencia global y conectar con nuevas audiencias en todo el mundo».

El director de ventas de Betandreas agregó: «Estamos encantados con la exitosa integración de 1spin4win en nuestra plataforma. Esta incorporación refuerza nuestra dedicación a ofrecer a nuestros usuarios una experiencia de juego excepcional».

«Creemos que la incorporación de nuevos juegos nos ayudará a satisfacer las demandas de los clientes más exigentes y les proporcionará emociones inolvidables y oportunidades de ganar importantes premios. Gracias a nuestra asociación con 1spin4win, nuestros jugadores podrán disfrutar de una gama aún más amplia de opciones de juego de alta calidad«, afirmó.