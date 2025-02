Marca italiana Vincitu começa a operar na plataforma CRM da Fast Track, elevando o engajamento dos jogadores

A parceria combina a experiência da Vincitu no setor de jogos italiano com a plataforma CRM da Fast Track.

A colaboração ocorre em um momento em que a demanda por soluções CRM voltadas para o mercado italiano vem crescendo.

Comunicado de imprensa.- A marca italiana de jogos Vincitu iniciou oficialmente suas operações na plataforma CRM da Fast Track. A parceria, estabelecida pela primeira vez em 2024, agora entrou em sua próxima fase com a integração bem-sucedida da tecnologia da Fast Track no sistema de gestão de contas de jogadores (PAM) da Vincitu.

Com a nova integração, a Vincitu oferecerá experiências personalizadas aos jogadores e obterá insights mais profundos sobre o comportamento dos jogadores, ajudando a empresa a crescer em um mercado competitivo.

A colaboração entre a Fast Track e a Vincitu ocorre em um momento importante, pois a demanda por soluções CRM voltadas para o mercado italiano continua crescendo. Ao combinar a experiência da Vincitu no setor de jogos italiano com a plataforma CRM da Fast Track, a parceria busca trazer valor real para os jogadores.

“Estamos entusiasmados em apoiar o grupo Vincitu com nossa poderosa plataforma CRM e de engajamento de jogadores no mercado italiano de jogos. Estamos ansiosos para ajudá-los a oferecer experiências personalizadas aos jogadores e a realmente se conectar com seu público, construindo lealdade à marca a longo prazo”, diz Simon Lidzén, cofundador e CEO da Fast Track.

“Estamos empolgados com a parceria com a Fast Track e com a integração de sua plataforma avançada em nossas operações. A solução deles nos permite criar experiências altamente personalizadas para os jogadores em tempo real, além de obter valiosos insights sobre o comportamento dos jogadores. Esse nível de eficiência nos permite focar em construir conexões mais fortes e entregar um valor excepcional em cada ponto de contato”, comenta Christian Saviano, CEO do Vincitu Group.

A parceria da Fast Track com a Vincitu fortalece ainda mais seu papel como um provedor confiável para operadores que buscam melhorar suas estratégias de CRM e impulsionar o crescimento. Com um foco único em oferecer engajamento personalizado em tempo real, a tecnologia da Fast Track ajuda os operadores a desbloquear o potencial máximo de seus relacionamentos com os jogadores, apoiando o crescimento e o sucesso duradouro.

