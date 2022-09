Utku Sarper: “TVBET presentará nuevos juegos en SBC Barcelona”

Utku Sarper, especialista en ventas y cuentas de TVBET, habló con Focus Gaming News sobre la próxima presentación de la empresa en SBC Barcelona.

Entrevista exclusiva.- SBC Summit Barcelona 2022, que se celebrará entre el 20 y el 22 de septiembre, reunirá a los líderes mundiales en apuestas deportivas e iGaming. Utku Sarper, especialista en ventas y cuentas de TVBET, habló con Focus Gaming News sobre las expectativas del equipo para la cumbre, los productos que exhibirán y sus nominaciones para los Premios SBC 2022.

¿Cómo se preparan para SBC Barcelona?

SBC Summit Barcelona se llevará a cabo en unos días, y estamos muy emocionados de dar a conocer nuestra empresa. Nuestro equipo estará en el stand J9. En la exposición, presentaremos nuevos juegos en los que hemos estado trabajando recientemente. Estaremos encantados de hablar sobre la variabilidad de la interacción con nuestros productos, sobre los cambios técnicos que han hecho que el servicio sea aún más eficiente.

En general, tenemos muchas mejoras en el producto que nuestros viejos amigos y nuevos socios potenciales apreciarán. Así que, ¡estaremos encantados de verlos en Barcelona!

¿Qué productos están más ansiosos por exhibir?

Seguramente mostraremos nuevos juegos en los que hemos estado trabajando recientemente, a saber, Mega 6 y Spin2Wheels, también podremos presentar y demostrar características de nuestros juegos de mejor rendimiento como KENO. Sin duda recomendamos a cualquiera que pase por nuestro stand y descubra nuestras soluciones en vivo.

¿Cuáles son los próximos lanzamientos que podemos esperar de TVBET?

Para fines de este año y principios de 2023, planeamos lanzar productos muy interesantes en una variedad de direcciones. Pero no puedo decirte qué exactamente por un tiempo.

Sin embargo, podemos decir que trabajamos constantemente para optimizar nuestros juegos existentes y estamos orgullosos de trabajar activamente en nuestra oferta white label. Junto con socios, construimos estudios y creamos juegos para los mercados locales. ¡Estén atentos para escuchar nuestras novedades!

¿Cuáles son los mercados a los que la empresa pretende entrar próximamente? ¿Y cuáles son los más desafiantes?

Bueno, ya hemos dejado nuestra huella en la mayoría de las regiones de juego. En un futuro próximo, esperamos un gran aumento de nuevas asociaciones en África, tanto en línea como minoristas.

En este momento, también nos estamos expandiendo mucho en los países asiáticos, lo que es bastante desafiante debido a las peculiaridades de la regulación. Pero estas dos direcciones son las que más nos interesan en este momento. Espero que pronto tengamos la oportunidad de hablar más sobre nuestros nuevos socios.

Respecto a las nuevas asociaciones, ¿están trabajando en alguna en particular que nos pueda contar?

Desafortunadamente, no puedo contar nada jaja. Tenemos un poco de tradición y una regla en nuestra empresa, preferimos no hablar en voz alta sobre nuevas asociaciones antes de su integración total para no maldecirlas. Hablaremos de ellas en nuestras noticias. ¡Así que estén atentos!

TVBET está nominado para los Premios SBC 2022 en dos categorías: “Proveedor de casino en vivo” y “Producto de apuestas y juegos land based”, ¿cuáles son sus expectativas para la ceremonia de premiación?

Estamos muy entusiasmados con nuestras nominaciones y, por supuesto, rezamos por nuestra victoria. SBC es una empresa prestigiosa y otorga premios muy distinguidos por noveno año consecutivo. Creemos que nos merecemos estos premios, de todos modos, los jueces decidirán. ¡Todo nuestro equipo cruza los dedos y desea buena suerte a los nominados!

En cuanto a la ceremonia en sí, estoy seguro de que será un evento brillante y elegante. ¡No puedo esperar para visitar la cumbre y la ceremonia de entrega de premios!

¿Cuánta importancia le dan a los premios y nominaciones?

Creo que es bueno cuando una empresa es reconocida con nominaciones y premios. Esto sugiere que la empresa se está moviendo en la dirección correcta, se hace sentir, aparece en boca de todos y los expertos en el campo señalan los méritos de esta empresa. Por supuesto, para una empresa, los premios no deben ser el trofeo más importante. ¡Lo más importante es satisfacer a los clientes y socios! Sin embargo, cuando se le reconoce con premios prestigiosos, se levanta el espíritu y se establece un estado de ánimo victorioso.

¿Cuánto evolucionó la industria del iGaming en los últimos dos años?

Los últimos años han sido desafiantes para la industria y el mundo. Todo comenzó con el COVID-19, que nos sumió a todos en una crisis y una sensación de imprevisibilidad. En toda la industria, y en nuestra empresa en particular, todo se ralentizó: desarrollo, contratación de personas, crecimiento empresarial y marketing. Fue un gran golpe para muchas de las empresas, algunas de las cuales incluso cerraron.

Y luego ocurrió la guerra en Ucrania, que afectó especialmente a nuestra empresa. Tenemos muchos empleados en Ucrania y, al principio, la empresa estaba profundamente conmocionada por todo lo que estaba sucediendo. Además, la guerra perjudicó no solo a Ucrania sino a todo el mundo, y también afectó la economía y las ganancias de muchas industrias, en particular de los juegos de azar.

Pero hablando de TVBET, creo que pasamos estas pruebas con dignidad. Lidiamos bien con la crisis durante el Covid-19 e incluso salimos adelante con socios significativos y aumento de apuestas. Y ahora, estamos tratando de hacer frente a la situación actual en Ucrania, ayudar a nuestros colegas, apoyarlos y, al mismo tiempo, trabajar juntos por el bien común de nuestra empresa. Realmente esperamos que todo el horror termine pronto, nos olvidemos de todas las terribles crisis y nos desarrollemos en un nuevo mundo próspero.