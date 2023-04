Royal Caribbean reemplazaría los clubes de jazz por casinos

Según trascendió, la remodelación alcanzaría a las categorías Oasis Class y Harmony OTS.

Estados Unidos.- Royal Caribbean dio arranque a un proceso a través del cual busca convertir a los clubes de jazz en salas de casino para no fumadores. La medida alcanzaría a los barcos de las categorías Oasis Class y Harmony OTS, según trascendió en diferentes medios especializados en turismo.

Los rumores vinculados a este posible cambio se dieron luego de que se comunicara que los clubes de jazz iban a permanecer cerrados. Poco después, y tras ciertas remodelaciones, se supo que el espacio conocido como “Jazz on 4”, había sido transformado en una sala de camino que incluye 40 máquinas tragamonedas, mesa de blackjack y una mesa de poker de tres cartas. Sin embargo, la empresa aún no anunció formalmente este cambio.

Para los medios especializados, la conversión a ambientes para no fumadores es una desviación significativa de la práctica histórica de Royal Caribbean de permitir fumar en sus casinos principales. Sin embargo, recapitularon declaraciones de Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de la compañía, que van en esa línea: en 2022, el ejecutivo había reconocido que fumar en los casinos es un “enigma”, ya que existe una demanda de salas para fumadores en algunos de sus barcos.

De acuerdo a lo explicado, la compañía evalúa el nivel de demanda de salas para fumadores cada dos años y aplica prohibiciones en algunas de ellas. Además, en 2022 lanzó el Wonder OTS, que no incluía la sala “Jazz on 4”, pero sí contaba con un anexo de casino para no fumadores.

Royal Caribbean Group, anteriormente conocido como Royal Caribbean Cruises, es una compañía de cruceros noruego-estadounidense constituida en Liberia y con sede en Estados Unidos. La misma es considera como una se los principales operadores de líneas de cruceros más grandes del mundo,