República Dominicana: Fenabanca denuncia operativos y allanamientos ilegales de la Dirección Casinos y Juegos de Azar

Además, desde Fenabanca que se retiren cientos de máquinas de juegos de azar instaladas en locales no autorizados.

Desde la entidad afirmaron que los operativos se realizan fuera de la ley y que las autoridades deberían priorizar la persecución a los recintos donde se practica juego ilegal.

República Dominicana.- La Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca) denunció este martes que sus miembros están siendo objetos de allanamiento y operativos irregulares por parte de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y viceministro del Tesoro.

Fenabanca señaló que, de manera arbitraria, sus miembros están siendo sometidos a pesquisas irregulares dirigidas por Claudia Álvarez, directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Derby de los Santos, viceministro del Tesoro de dicha institución, bajo las acusaciones de que los establecimientos están ofreciendo ventas de juegos ilegales.

Desde Fenabanca aseguran que los operativos encabezados por dicha institución son ilegales y en franca violación a los derechos constitucionales, debido a que se realizan sin ninguna orden judicial y ninguna autoridad competente, como el Ministerio Público.

Más aún, según denunciaron desde la entidad, los participantes de los operativos llegan a las bancas de loterías regularizadas, se llevan equipos y dinero disponible en los establecimientos, sin dejar siquiera un acta donde se establezca lo sustraído.

Por este motivo, desde Fenabanca reclaman que en vez de perseguir a las agencias regularizadas se avance en la eliminación de los locales ilegales. Desde la federación se hizo un llamado a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar para implementar un plan de fiscalización y clausurar la más de 30.000 bancas ilegales en todo territorio dominicano.

Según Fenabanca, estos negocios ilegales no reúnen los requisitos necesarios para operar y, por lo tanto, no deben otorgárseles la licencias. Además, la federación pide que se retiren «cientos de máquinas de juegos de azar instaladas en locales no autorizados y se recojan miles de aparatos de verifones» distribuidos por todo el país.

La institución afirma que la proliferación de bancas ilegales destruye la economía del sector y afecta directamente a quienes ofrecen alternativas de juegos legales, quienes deben cumplir con todos los requisitos y pagos de impuestos correspondientes.

En este sentido, Fenabanca solicitó la creación de una mesa de diálogo para tratar estos asuntos y avanzar en la implementación de una fiscalización efectiva que enriquezca al sector y garantice un juego limpio y seguro para los clientes y trabajadores del sector.