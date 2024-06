Pragmatic Play se expande en Latinoamérica tras cerrar un nuevo acuerdo con Chapinbet

El acuerdo llevará más títulos premiados a los jugadores de la región.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ha firmado su último acuerdo de asociación con Chapinbet para fortalecer su posición en el mercado de igaming de América Latina.

La empresa se prepara para integrar su portafolio de tragamonedas, casino en vivo y títulos de deportes virtuales en la plataforma en línea de Chapinbet, disponible para la creciente base de clientes que la página tiene en todo el continente.

Los clientes de Chapinbet pronto tendrán acceso completo a la gama de productos de Pragmatic Play que incluye juegos como «John Hunter and the Book of Tut» y «Blackjack X», los cuales ya han demostrado ser populares en la región.

Este acuerdo de asociación asegurado por Pragmatic Play en América Latina, destaca el compromiso del proveedor con el crecimiento a largo plazo, donde continúa ofreciendo experiencias de juego entretenidas.

Víctor Arias, VP de Operaciones latinoamericanas en ARRISE, impulsando a Pragmatic Play, dijo: «Pragmatic Play ha visto un rendimiento sin precedentes en América Latina y sigue siendo un mercado clave para la expansión, por lo que es un momento emocionante asociarse con Chapinbet para ofrecer más títulos premiados a los jugadores de la región».

Marco Antonio Estrada de Chapinbet agregó: «Asociarnos con Pragmatic Play para ofrecer una gama más amplia de juegos a nuestros clientes es un gran logro para nosotros mientras continuamos expandiéndonos por todo el continente y marcamos nuestro lugar como uno de los principales operadores en América Latina».

La empresa actualmente produce hasta ocho nuevos títulos de tragamonedas al mes, al mismo tiempo que ofrece juegos de casino en vivo y Bingo como parte de su cartera de productos múltiples, disponibles a través de una única API.