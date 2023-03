Pragmatic Play cerró un acuerdo con FullReto para Colombia

Los juegos de tragamonedas de Pragmatic Play ya están disponibles en el casino en línea del operador.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play continúa fortaleciendo su posición en el mercado latinoamericano. Ahora, la compañía lanzó su vertical de tragamonedas en vivo con el operador colombiano FullReto.

Los juegos de tragamonedas de Pragmatic Play ahora están disponibles en el casino en línea del operador. Esto trae una amplia gama de títulos a la plataforma, incluidos galardonados como Gates of Olympus y Sugar Rush, junto con títulos recién lanzados como The Knight King y Big Bass – Keeping it Reel.

Este acuerdo es otro paso importante para Pragmatic Play en su objetivo de continuar expandiéndose en Latinoamérica. Luego de acuerdos similares recientes con MiCasino, SA Esportes y Jacare.Bet, el proveedor de iGaming continúa creciendo en todo el continente.

Víctor Arias, vicepresidente de Operaciones Latinoamericanas de Pragmatic Play, dijo: “Estamos entusiasmados de asociarnos con FullReto y brindar una de nuestras verticales más destacadas al mercado colombiano”.

“Nuestra presencia en la región de América Latina continúa creciendo y me gustaría agradecer a FullReto por su apoyo. Estamos orgullosos de llevar el contenido de Pragmatic Play a más socios colombianos y esperamos otra asociación exitosa en América Latina”, añadió.

Por su parte, Andrés Tamayo, gerente general de FullReto, indicó: “Pragmatic Play es un líder mundial en contenido de tragamonedas y tiene varios de los mejores juegos en Colombia, por lo que nos sentimos honrados de poder asociarnos con ellos y llevar sus títulos icónicos a nuestros jugadores. . Estamos ansiosos por ver estos juegos jugados por nuestros clientes”.

Pragmatic Play actualmente produce hasta ocho nuevos títulos de tragamonedas al mes. Además, ofrece juegos de casino en vivo y bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una sola API.