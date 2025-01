Play’n GO presenta su último tragamonedas, «Legacy of Gems Blitzways»

«Legacy of Gems Blitzways» es un tragamonedas online 5×3 que ofrece hasta 16.807 formas de ganar.

Comunicado de prensa – Play’n GO presenta «Legacy of Gems Blitzways», un radiante tragamonedas con iconografía de tesoros.

Con unos efectos visuales deslumbrantes, funciones innovadoras y una jugabilidad dinámica, este título cautivará a jugadores de todo el mundo. Los jugadores son invitados a adentrarse en un mundo de brillantes tesoros y cielos resplandecientes con «Legacy of Gems Blitzways».

«Legacy of Gems Blitzways» es un tragamonedas online de 5×3 que ofrece hasta 16.807 formas de ganar. Este slot eleva la emoción con ganancias en cascada, «Multiplier Wilds» y una función de «Free Spins» en la que los «Sticky Wilds» allanan el camino a premios legendarios. Diseñado para emocionar tanto a los jugadores ocasionales como a los aventureros experimentados, cada giro ofrece la oportunidad de descubrir riquezas deslumbrantes.

La mecánica de «Cascading Wins» garantiza que cada grupo ganador desaparezca, dejando paso a nuevos símbolos que pueden formar ganancias consecutivas. Esta cascada continúa hasta que no aparecen nuevas combinaciones, manteniendo viva la emoción. Para aumentar la emoción están los «Multiplier Wilds», que surgen de las agrupaciones ganadoras.

Los «Wilds» pueden transformarse en poderosos «Multiplier Wilds», amplificando las recompensas a medida que aparecen más «Wilds» y grupos. La acción alcanza su punto álgido con la función «Free Spins», que se activa con tres o más «Scatters». Comenzando con «Sticky Wilds», esta ronda puede ofrecer hasta 46 «Free Spins» – con cada «Scatter» adicional añadiendo tiradas extra para ampliar el juego y las oportunidades de descubrir recompensas legendarias para los jugadores.

Los aficionados a otros tragamonedas inspiradoas en gemas de Play’n GO, como «Gemix 100«, «Crystal Sun», «15 Crystal Roses: A Tale of Love» y «Frozen Gems» se sentirán como en casa con este título. Al igual que «Gemix 100», que cautivó a los jugadores con su mecánica en cascada y su rico mundo narrativo, «Legacy of Gems» continúa la tradición de juego dinámico combinado con impresionantes efectos visuales.

Del mismo modo, aquellos que disfrutaron con la exploración celestial de «Crystal Sun» apreciarán los vibrantes símbolos con forma de joya y la atmósfera envolvente que dan vida a esta brillante aventura. Con su mezcla de ganancias en cascada, mecánica de multiplicadores y etérea narrativa, «Legacy of Gems Blitzways» es una evolución natural de los elementos que han hecho tan queridos a estos icónicos juegos.

El embajador de juegos de Play’n GO, Magnus Wallentin, ha declarado: «‘Legacy of Gems Blitzways’ es una aventura para los jugadores que adoran los efectos visuales envolventes y las funciones dinámicas. Desde ganancias en cascada hasta ‘Wilds’ pegajosos en ‘Free Spins’, este juego está repleto de potencial para obtener emocionantes recompensas. Estamos orgullosos de ofrecer un título tan atractivo como visualmente impresionante».

Con sus pulidas características y deslumbrante diseño, «Legacy of Gems Blitzways» está llamado a ser una joya de la corona en la vasta colección de Play’n GO.