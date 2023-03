Play’n GO expande su acuerdo con Sky Betting and Gaming

Play’n GO sigue creciendo tras la firma de este nuevo acuerdo.

Play’n GO consolida su relación con Flutter Entertainment con el lanzamiento del contenido del proveedor en Sky Betting and Gaming.

Comunicado de prensa.- Play’n GO anunció hoy el lanzamiento de su contenido con una de las marcas de juego líderes en el mundo: Sky Betting and Gaming.

El Reino Unido es un mercado estratégico y clave para Play’n GO, empresa que ya está activa en más de 25 jurisdicciones en todo el mundo. Y conseguir otro operador de primer nivel marca un hito importante para el exitoso estudio.

Con este anuncio, los clientes de Sky Betting and Gaming pronto podrán disfrutar de todo el catálogo de juegos de Play’n GO. Entre ellos se listan títulos emblemáticos, como Book of Dead, Reactoonz y Boat Bonanza.

Este anuncio con Sky Betting and Gaming es solo el último eslabón de lo que fue una larga y fructífera relación entre su grupo matriz, Flutter Entertainment y Play’n GO. Ambos fueron socios cercanos en el mercado del Reino Unido durante varios años.

Anna Mackney, directora regional para el Reino Unido en Play’n GO, dijo: “Esta asociación entre Sky Betting and Gaming y Play’n GO ofrece una perspectiva emocionante. Une a dos de las empresas más ágiles y con visión de futuro de nuestra industria”.

Y añadió: “Play’n GO está comprometida con el crecimiento del negocio en el Reino Unido y la incorporación de Sky Betting and Gaming es un hito importante en ese viaje. Esperamos trabajar con el equipo de Sky Betting and Gaming para brindar una experiencia segura y emocionante para sus jugadores”.

Por su parte, Eamonn Beardsley, jefe de Contenido en Sky Betting and Gaming, indicó: “Play’n GO ha sido parte de la familia Flutter desde hace algún tiempo, por lo que es un gran placer traerlos bajo el paraguas de Sky Betting and Gaming ahora también”.

Y precisó: “El ingenioso catálogo de títulos de Play’n GO, así como su firme compromiso con la seguridad de los jugadores, lo convierte en un socio perfecto para Sky Betting and Gaming, y esperamos trabajar juntos por muchos años”.