Play’n GO añade “Craps” a su cartera de juegos de mesa

La cartera incluye European Roulette Pro, Money Wheel, Blackjack MH y Mini Baccarat, entre otros múltiples juegos.

Comunicado de prensa.- Play’n GO suma el clásico juego de mesa Craps a su amplia cartera de tragamonedas en línea premium.

Play’n GO es conocido por su amplio catálogo de tragamonedas en línea premium e innovadores, por lo que no sorprende que sus novedades continúen con los “clásicos”, naturalmente con el toque distintivo de Play’n GO.

A los jugadores se les ofrecerán tres estilos de mesa distintos (vintage, regular o futurista) con la adición de un dealer animado acompañado de audio diseñado para hacer sentir al jugador como si estuviera sentado en una mesa de Craps en Las Vegas. Dar al jugador la oportunidad de personalizar su juego crea una capa adicional de inmersión e invita a una nueva audiencia a los juegos de mesa.

La atención al detalle y la dedicación al entretenimiento están siempre presentes en todos los títulos de Play’n GO. Esto ya sea una tragamonedas de cuadrícula impulsada por la narrativa o un juego de mesa clásico.

Craps se une a los otros juegos de mesa de Play’n GO. Entre ellos se listan European Roulette Pro, Money Wheel, Blackjack MH y Mini Baccarat, entre otros.

George Olekszy, jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, señaló: “Estamos comprometidos por tener una cartera de títulos que tenga algo para todos y dado que Craps es uno de los juegos de mesa más populares del mundo, es genial poder para ofrecerlo a los clientes de Play’n GO”.

Y añadió: “Poner un toque contemporáneo en los juegos de mesa clásicos no solo nos da la oportunidad de mostrar nuestras innovaciones en la creación de un juego impecable, sino que también nos da la oportunidad de presentar una nueva ola de jugadores a los juegos de mesa”.