Otro futbolista brasileño se convierte en embajador de una casa de apuestas

Eduardo Pereira Rodrigues es el nuevo embajador de Aposta Ganha.

Brasil.- Con el territorio brasileño revolucionado a medida que crece la expectativa por la reglamentación de las apuestas deportivas, en medio de un escándalo por supuestos arreglos de partidos, las empresas expanden su influencia en el fútbol local.

La casa de apuestas Aposta Ganha anunció que Eduardo Pereira Rodrigues, más conocido como “Dudu”, jugador del Palmeiras, será su nuevo embajador.

Dudu y Aposta Ganha lanzaron un comunicado en conjunto a través de las redes sociales con un video y el testimonio del jugador: “Con apenas 12 años hice la primera y única apuesta de mi vida. Tomé la decisión de irme de casa y alejarme de mi familia para perseguir mi sueño de convertirme en jugador. Nunca fue suerte, siempre costó mucho, pero mucho trabajo, dedicación y sudor”, recuerda Dudu.

En el video, la figura del equipo que ya ganó este año la Supercopa de Brasil y el Campeonato Paulista, agregó: “Cuando me detengo y miro hacia atrás, me doy cuenta de que fue una decisión acertada y celebro todo lo que he logrado, tanto dentro como fuera del campo. Evolucioné mucho como persona y como atleta. Siempre siendo responsable y experto en el juego limpio. Hoy comienza otro capítulo importante en mi historia. Ahora, soy EMBAJADOR de Aposta Ganha”.

Con más de 10 años en el mercado de deportes en línea, Aposta Ganha está ganando presencia en Brasil. La empresa ha cerrado acuerdos de patrocinio de LED para los juegos de Corintios y Flamengo, además de llevar a cabo diversas acciones de marketing, como una caravana de cinco autobuses por las calles de Río de Janeiro durante la final del Cariocão. Recientemente, Aposta Ganha también firmó un contrato con el Figueirense.

En mayo, la casa de apuestas organizó un partido de fútbol solidario que contó con la participación de estrellas del fútbol como el máximo goleador Alex Dias y Romário, entre otros, y reunió a alrededor de 5.000 personas. El objetivo de la iniciativa fue recolectar alimentos para ser donados a personas en situación de vulnerabilidad social.

