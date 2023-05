Loterías Caixa podría destinar recursos a asociaciones que asisten a personas con discapacidad

La Comisión para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Cámara aprobó la propuesta, enfocada en recursos de Mega-Sena.

Brasil.- Representantes de asociaciones que ayudan a personas con discapacidad intelectual y pluridiscapacidad exigen que se destinen más recursos a este grupo de población en Brasil. El tema fue debatido esta semana, en audiencia pública en la Comisión para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados, según precisó la Agencia Cámara de Noticias.

El debate se dio en el marco de la discusión del Proyecto de Ley 1372/19, que crea el Fondo Nacional de Apoyo a las Asociaciones de Padres y Amigos de los Excepcionales (APAE). Se trata de una iniciativa que establece el 0,5 por ciento de los premios Mega-Sena como forma de recursos al fondo.

El relator de la propuesta en la comisión, el diputado Murillo Gouvea (União-RJ), consideró que la alianza entre las loterías de la Caixa y las APAE traerá resultados positivos para ambas partes.

“Yo nunca he jugado, pero voy a empezar a jugar y hay mucha gente que va a empezar a jugar, porque es un juego que está beneficiando a familias necesitadas. Pueden estar seguros de que Caixa no perderá nada, Caixa solo mejorará sus juegos y lucharemos juntos”, dijo el diputado.

Hoy, parte de los fondos recaudados con el Mega Sena se destinan al Seguro Social y también a cultura, deporte, educación y seguridad ciudadana.

Creación de una nueva lotería

El superintendente de Loterías Caixa, Rodrigo Takahashi, destacó que la inclusión social es parte de la misión de la agencia y sugirió la creación de un concurso exclusivo en beneficio de las APAE. Según él, la financiación del Fondo Nacional de Apoyo a las APAE a través del sorteo Mega-Sena es posible, pero aún es necesario encontrar estabilidad entre la recaudación de Caixa y el monto destinado a las instituciones.

“Solo necesitamos entender y averiguar cuál es el punto de equilibrio en esta escala de lotería, donde podemos garantizar una colección expresiva y atractiva para el jugador, que es suficiente para que podamos cumplir con el propósito social de la lotería. , que es la transferencia social”, dijo.

Según Rodrigo Takahashi, el impacto de esta ley en la Mega-Sena debe llegar a R$50m (USD10.0m) en la recaudación del premio por año. “Puede parecer insignificante, pero en el transcurso de los concursos esto puede impactar en la recaudación”, dijo.

Por su parte, para la representante de la federación de APAE en Río de Janeiro, Elenice Martines, que tiene tres hijos con discapacidad, cuando el Estado deja de colaborar, las personas con discapacidad y las familias sufren, pues pierden apoyos que deberían garantizarse.

“Fue muy difícil para mí tener que renunciar a todo porque sabía que no solo la institución, sino también la red pública no podía brindar la atención necesaria a mis hijos. Y cuando hablamos de familia, hablamos de abandono, hablamos de necesidad, hablamos de caos, vivido no solo por la persona con discapacidad, sino por sus familiares”, dijo.

Las Asociaciones de Padres y Amigos de Personas con Necesidades Especiales son instituciones creadas para ayudar a garantizar el derecho a la ciudadanía y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y pluridiscapacidad. Las Apaes están formadas por padres, amigos, familiares, profesionales de la salud y voluntarios. En Brasil, hay alrededor de 2.300 instituciones distribuidas en 25 estados.