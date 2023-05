Los ingresos del juego comercial en EE.UU. alcanzan un récord en el primer trimestre de 2023

El sector del juego comercial estadounidense generó unos ingresos récord de USD16.600m en el primer trimestre de 2023, lo que supone el octavo trimestre consecutivo en el que el sector bate récords.

Comunicado de prensa.- Los ingresos del juego comercial en Estados Unidos alcanzaron un récord trimestral de USD16.600m en el primer trimestre de 2023, lo que representa el octavo trimestre consecutivo en el que el sector establece nuevos récords, según el Commercial Gaming Revenue Tracker de la American Gaming Association (AGA). El mes de marzo fue especialmente destacado, con una recaudación histórica de USD5.900m.

Bill Miller, presidente y consejero delegado de la AGA, declaró: “Tras dos años de crecimiento continuo después de la implementación de medidas debido al Covid-19, el sector del juego estadounidense nunca ha sido tan sólido. Con récords en todas las áreas del juego, desde los casinos físicos hasta los juegos móviles, los adultos estadounidenses siguen eligiendo el juego como una de sus principales opciones de entretenimiento”.

Hechos destacados del seguimiento de los ingresos del juego comercial

En todo el país, 18 de los 35 mercados de juego comercial establecieron nuevos récords de ingresos para el trimestre, con solo Mississippi por detrás de sus ingresos trimestrales del 1T de 2022.

Todas las verticales del juego comercial registraron récords de ingresos trimestrales en el 1T de 2023. El juego minorista representó el 75,3 por ciento de los ingresos totales, mientras que el juego en línea alcanzó su mayor cuota histórica, el 24,7 por ciento. Analizando en detalle cada sector:

Juego tradicional: Los juegos de casino tradicionales en establecimientos físicos generaron ingresos trimestrales de USD12.300m, superando el récord anterior de USD12.260m en el tercer trimestre de 2022.

Juego tradicional: Los juegos de casino tradicionales en establecimientos físicos generaron ingresos trimestrales de USD12.300m, superando el récord anterior de USD12.260m en el tercer trimestre de 2022.

En todo el país, los estadounidenses apostaron un récord de 31.110 millones de dólares en deportes en el 1T de 2023, generando un máximo histórico de USD2.790m en ingresos trimestrales (+70,1 por ciento interanual). El crecimiento en comparación con el 1T de 2022 fue impulsado en gran medida por el lanzamiento de nuevos mercados en Kansas, Massachusetts y Ohio, así como por el lanzamiento de apuestas móviles en Maryland. iGaming: El iGaming recaudó USD1.480m en el primer trimestre de 2023, lo que representa un aumento interanual de los ingresos del 22,7 por ciento.

State of the States 2023

La AGA publicó hoy su informe anual State of the States (Estado de los Estados), que proporciona el análisis económico y normativo definitivo del juego comercial en Estados Unidos en 2022, estado por estado, para los responsables políticos, las partes interesadas en el juego y los observadores de la industria.

State of the States 2023 revela que el juego comercial generó un récord de USD13.480m en ingresos fiscales directos del juego pagados a los gobiernos estatales y locales en 2022, lo que representa un aumento del 15,3 por ciento en comparación con 2021. Esto no incluye los miles de millones adicionales pagados en impuestos sobre la renta, las ventas u otros impuestos.

“Como uno de los mayores contribuyentes en los estados de todo el país, sabemos que cuando el juego tiene éxito, también lo tienen nuestras comunidades”, agregó Miller.

“Además de nuestras importantes contribuciones fiscales, nuestra industria está arraigada en las comunidades locales, impulsando el desarrollo económico a través de la creación de empleo, apoyando a organizaciones benéficas y sin fines de lucro locales y estableciendo el estándar de responsabilidad corporativa”.

Antecedentes

El rastreador de ingresos del juego comercial de la AGA ofrece una visión acumulativa y por estados de los resultados financieros del sector del juego comercial estadounidense, basada en los informes de ingresos estatales. Este informe destaca los resultados del primer trimestre de 2023.

En el primer trimestre de 2023, 34 estados y el Distrito de Columbia tenían mercados de juego comercial operativos, que incluían juegos de casino, apuestas deportivas y iGaming.

El Mapa del Estado del Juego de la AGA muestra el impacto económico del juego, las regulaciones de la industria y las ubicaciones de los casinos, tanto en el sector del juego comercial como en el tribal, estado por estado.