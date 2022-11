Las ganancias de los casinos de Puerto Rico registran un crecimiento de casi 40% en 2022

La industria de los casinos de Puerto Rico registró ganancias por USD355m en el año fiscal 2022.

Puerto Rico.- Los casinos de la isla lograron ponerse de pie en 2022 y recuperarse con creces después de dos años difíciles por la pandemia de Covid-19. De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión de Juegos de Puerto Rico, los casinos reportaron ganancias que sobrepasan los USD355m, lo que equivale a un crecimiento de 38.89 por ciento en comparación con el año fiscal 2021, en el que se recaudaron más USD256m.

Al poner en contexto el aumento en la industria de juegos al azar, el crecimiento que tuvo fue el doble que lo que incrementó la economía general de Puerto Rico para el mismo año fiscal, el cual fue de 14.4 por ciento respecto al 2021.

Miguel Vega, presidente del Comité de Casinos de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA), le dijo al medio local El Vocero: “La razón por la que los ingresos han mejorado es que ya los casinos se han estabilizado y ya no hay tantas restricciones. Tuvimos un año más consistente operacionalmente, claro, tenemos los retos de empleomanía, pero tenemos unas operaciones con horarios regulares, lo que ha permitido recuperar el terreno perdido”.

Más allá del éxito en el período fiscal, en el año natural 2022 comenzado en enero, la industria viene de una recuperación económica para alcanzar los USD5.25m en ganancias, un 15.1 por ciento más que un año atrás.

Dicho crecimiento contrasta con la caída del 3 por ciento registrada entre mayo y septiembre. “Estamos en positivo y esperamos terminar este año fiscal que está corriendo y para el año que viene, en positivo, definitivamente”, agregó Vega.

Por su parte, Idalynn Ortiz Rivera, directora de Comunicaciones de la Comisión de Juegos, dijo: “En efecto, en el mes de octubre hubo un aumento significativo respecto a los meses anteriores. Es decir, en mayo y junio ya empieza como que a ir disminuyendo la cosa, pero en octubre vuelve y se retoma”.

Sin embargo, a pesar de que la portavoz de la Comisión de Juegos estimó que este año puede culminar con un mayor incremento, no descarta que haya una caída por lo incierto que se comporta la industria de casinos en la isla.

Por otro lado, el presidente de PRHTA, aseguró que la industria de casinos culminará este año fiscal 2023 en terreno positivo: “Estamos en positivo y esperamos terminar este año fiscal que está corriendo y para el año que viene, en positivo, definitivamente”, reiteró.

Estimados de la Comisión indican, que en los 17 casinos que operan en Puerto Rico, hay alrededor de cinco mil slots que producen más de USD300m al año y generan sobre 3,000 empleos directos.

La autoridad fiscal recibe más del 50 por ciento de las ganancias que generan las máquinas tragamonedas. El dinero se distribuye entre el Fondo General, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico. A ello se suma el inicio de las apuestas deportivas, que suponen sumará al fisco alrededor de USD18m anuales.

Apuestas deportivas en Puerto Rico

A principios de noviembre, la Comisión de Juegos de Puerto Rico autorizó siete nuevas licencias, sin embargo, todavía no se ha concretado ninguna licencia para las apuestas online.

Las licencias de tipo temporal expedidas son Ballers Puerto Rico Sportsbook LLC, Liberman Media Group Gaming LLC (LMG) y CCHPR Hospitality, LLC (Casino Metro) en la categoría de operadores de apuestas deportivas.

Mientras que, como proveedores de servicios, fueron autorizadas Swish Analytics Puerto Rico Inc. y US Integrity Inc. de manera permanente y Continent 8 Technologies PR LLC de forma temporal. Como proveedor de plataforma de tecnología, se le concedió temporalmente a Caesars Digital PR, Inc.

En febrero, la comisión otorgó la primera licencia para apuestas presenciales a Casino del Mar en el Hotel La Concha.

