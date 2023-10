El Reto Interno ONCE Innova 2023 ya tiene a sus ganadores

El Reto Interno ONCE Innova concluyó su tercera edición. Foto: ONCE.

La organización española, que tiene bajo su a la lotería homónima sin fines de lucro, dio a conocer los tres proyectos ganadores.

España.- Un semestre después de lanzado el Reto Interno ONCE Innova 2023, la lotería con fines sociales denominada la ONCE ya definió a sus ganadores. Este concurso, que ya va por su tercera edición, tiene el objetivo de impulsar el talento de quienes forman parte de una organización y ponerlo al servicio de soluciones innovadoras.

En la categoría “Creación de productos y servicios de la ONCE“, resultó ganador el proyecto “Visión inclusiva: tomando conciencia a través de la experiencia”. El mismo fue ideado para mejorar la percepción sobre las necesidades de las personas con discapacidad en un entorno cambiante.

En tanto, en la modalidad “Mejora en la calidad de vida de las personas ciegas o con deficiencia visual”, el proyecto ganador fue “ONCE Game Club”. Se trata de un club de juego para personas ciegas y con discapacidad visual tanto en una vertiente online con videojuegos como en otra vertiente presencial con juegos de mesa, cartas o de rol.

Por último, en la categoría “Transformación digital y enriquecimiento del puesto de trabajo” se alzó con el premio “AICON”. Este es un proyecto que consiste en la creación de la comunidad ONCE de Inteligencia Artificial.

Durante la gala, retransmitida en directo en el canal de Youtube de la ONCE, y conducida por el director general adjunto de Organización, Talento e Innovación de la ONCE, Jorge Íniguez, los nueve finalistas realizaron sus presentaciones ante el jurado, compuesto por expertos en innovación. Previamente a la gala final, se celebraron dos mesas redondas en torno a las oportunidades que ofrece la innovación inclusiva con expertos panelistas tanto de la ONCE como de diferentes empresas.

Alta participación

De acuerdo con la ONCE, la respuesta a esta edición del Reto fue excepcional: se presentaron 277 propuestas, lo que supone más del doble de las propuestas recibidas en la anterior edición del Reto. Estas ideas de innovación fueron presentadas por parte de personas afiliadas y trabajadoras de una gran diversidad de perfiles y áreas geográficas de la Organización. El jurado destacó, además, la calidad de las propuestas recibidas y el gran valor que tienen de cara a seguir avanzando en perfilar las necesidades de innovación en la ONCE de forma colaborativa.

Para el director general de la ONCE, Ángel Sánchez, “la innovación es una herramienta para el cambio, una herramientas que parte de ideas que deben convertirse en realidades para hacernos más eficaces y eficientes”. “Me siento muy orgulloso del gran talento e impulso que nuestros trabajadores y afiliados han demostrado con sus proyectos. Tenemos que seguir trabajando en este desafío de la innovación inclusiva, que es la que rompe barreras, la que está hecha para todos y la que nos lleva hacia el futuro sin que nadie se quede atrás”, concluyó.

Este desafío de innovación se celebra cada dos años. El mismo está dirigido a trabajadores y afiliados de la ONCE, con el objetivo de fomentar su talento y creatividad para impulsar proyectos de innovación en tres categorías.