BGaming celebra un 2023 impulsado por el éxito del streaming y la personalización

El proveedor de contenidos de iGaming ha duplicado todos sus objetivos para el año.

Comunicado de prensa.- El popular proveedor de contenidos de iGaming, BGaming, ha duplicado todos sus objetivos para 2023, después de un año estelar con tragamonedas impulsadas por inteligencia artificial, una participación récord de los streamers y resultados de personalización impresionantes.

BGaming ha informado un aumento del 95 por ciento en los ingresos globales del juego (GGR), un aumento del 102 por ciento en las apuestas realizadas, un aumento de más del 80 por ciento en la suma de las apuestas y lanzamientos en más de 400 nuevos casinos. Impulsando este crecimiento, BGaming ha visto crecer su equipo de 120 a 200 empleados.

Lo más destacado del año fue la experiencia en personalización del estudio creativo, que vio la distribución de más de 100 juegos, incluidos lanzamientos exclusivos como Doddy y Hadzy para Stake.com y Betsson Plinko para Betsson. La asociación de BGaming con Blaze Casino hizo que el operador reportara un crecimiento de hasta el 80 por ciento en GGR de los juegos analizados.

En total, el desarrollador de juegos lanzó 36 títulos nuevos, incluido Bone Bonanza, con nuevas y emocionantes matemáticas, Beast Band, con una función multiplicadora aleatoria, y Merge Up, que introdujo mecánicas de fusión únicas. Los de mejor desempeño, Gemhalla, Dice Bonanza, Mice and Magic Wonder Spin y Sweet Rush Megaways, impulsaron aún más la participación de los jugadores.

El compromiso de BGaming con la creatividad y mantenerse a la moda continuó, ya que la IA contribuyó al 90 por ciento del desarrollo de los grandes éxitos Alien Fruits y Wild Chicago, mientras que un nuevo tipo de juego, Scratch Alpaca, capturó la imaginación del público.

Después de una expansión global continua, incluyendo nuevas regiones, Grecia, Rumania, Brasil, Colombia, Perú, Chile, México y España, entre otros, BGaming también anunció asociaciones con empresas como Casimba Games, Playtech, Salsa Technology y Betvictor.

Maria Ostrovtsova, directora ejecutiva de BGaming, dijo: “BGaming ha seguido superándose y creciendo enormemente a lo largo de 2023. Enfrentamos nuevos desafíos y celebramos muchos hitos inolvidables”.

Y agregó: “El logro de BGaming en el ámbito del streaming es algo que destaca para nosotros. Llegamos a más de 16 millones de jugadores cada mes y obtuvimos el séptimo lugar en las estadísticas de Casinolytics. Más del 75 por ciento de todos los streamers a nivel mundial han transmitido nuestro contenido, lo que nos convierte en el tercer país de Latinoamérica en términos de alcance”.

Por su parte, Kate Puteiko, CMO de BGaming, dijo: “Este año, BGaming se ha centrado en destacarse en el mercado saturado, con tantos estudios de talentos que producen contenido atractivo” y añadií: “Como resultado, hemos realizado numerosos proyectos destacados que han llevado nuestro estudio a un nuevo nivel, incluidas nuestras colaboraciones artísticas en ICE London, SBC Barcelona y SiGMA Malta, algo que continuaremos el próximo año”.

BGaming continúa su proyecto creativo When Art Meets Gaming el próximo año y asistirá a ICE London 2024 en el stand N8-120, entre el 6 y el 8 de febrero de 2024.