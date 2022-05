Argentina: inician investigación por juego ilegal en pandemia

Ocurrió a fines de 2020 en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Por la causa hay dos imputados.

Argentina.- Luego de una audiencia desarrollada días atrás, la jueza María Tolomei dispuso esta semana la apertura de la investigación penal preparatoria en una causa de juego clandestino desarrollado en la ciudad chubutense de Trelew, en plena pandemia.

En la causa hay dos personas imputadas: Gustavo Fabián Espinoza y Walter Omar Espinoza Orias, acusados de ser organizadores y administradores de la actividad sin contar con la autorización de la autoridad jurisdiccional competente.

Ver también: Argentina: 36 imputados por juego clandestino podrán enfrentar penas de hasta siete años de prisión

El caso comenzó a raíz de una investigación preliminar llevada adelante por el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Rawson, en la que se interceptaron comunicaciones que prueban que los acusados operaban como organizadores del juego ilegal.

Según los investigadores, la promoción y convocatoria del evento que se realizó el 4 de diciembre de 2020 había comenzado una semana antes, periodo en el que los imputados se encargaron de dar directivas específicas sobre cómo llegar al lugar, los caminos más apropiados y cómo burlar los controles policiales que había sobre las rutas que arriban a la ciudad de Trelew.

En el allanamiento realizado el mismo 4 de diciembre, fuerzas policiales identificaron a Espinoza, Espinoza Orias y a otras personas participando de juegos de azar en un lugar y con personal no autorizados por el Instituto de Asistencia Social del Chubut.

Allí se logró el secuestro de una mesa cubierta con paño verde para juego, cubiletes, dados, y naipes de distintas características, unos USD 9 mil, cheques y títulos de automotor, los cuales servían para apuestas y pagos de las mismas.

Ver también: Coljuegos allanó 36 salones de juegos de azar ilegales en Colombia

Luego de los operativos, el representante fiscal agregó que la víctima del delito a investigar es el Estado Provincial.

Por su parte, el abogado defensor de Gustavo Espinoza se opuso a la apertura de la investigación solicitada ya que entendió que su asistido no ha incurrido en delito alguno. Manifestó que “para que el Estado no se vea perjudicado por un juego de azar supuestamente clandestino, se debería haber solicitado autorización al IAS, pero eso sería inviable ya que el juego de dados, por ejemplo, no requiere autorización previa para jugarlo”. Además indicó que su defendido pertenece a un grupo de amigos que se juntan a jugar a los dados, nada más.

La magistrada rechazó el planteo de inexistencia de delito formulado por el abogado defensor, resolviendo abrir formalmente la investigación penal preparatoria respecto a Gustavo Fabián Espinoza y a Walter Omar Espinoza Orias, en relación a los hechos descriptos por el Ministerio Público Fiscal y conforme la calificación legal provisoria escogida por el acusador público, por el plazo legal dispuesto.