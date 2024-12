Apuestas online en Brasil: el listado de empresas autorizadas se publicará la última quincena de diciembre

El titular de la SPA, Regis Dudena, confirmó que aún se están evaluando pedidos y que hay casos de empresas rechazadas que deberán ampliar la documentación presentada para acceder a la autorización.

Brasil.- El secretario de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA), Regis Dudena, anticipó que la lista de todas las marcas autorizadas a operar en el mercado brasileño a partir de 2025 será publicada en la última quincena de diciembre. A pocas semanas de que empiece el año en el que comienza a regir la regularización del sector, la SPA ya ha comenzado a enviar las primeras notificaciones positivas a las empresas, pero aún no ha enviado las negativas.

“Las empresas que solicitaron en esta primera ola ya comenzaron a ser notificadas”, dice el Secretario de Premios y Apuestas del Ministerio de Finanzas, Regis Dudena en una entrevista con el medio InfoMoney.

Tal como lo establecen las ordenanzas publicadas a lo largo del año, a partir de esta notificación las empresas tienen un plazo para cumplir con los requisitos finales. Se trata principalmente de cuestiones de cumplimiento financiero, como el aporte de capital de R$ (USD 4,9m), el pago de la subvención y la constitución de la reserva de R$ 5 (USD 800.000).

“Hasta ahora sólo hemos notificado aquellas empresas que han cumplido todos los requisitos, por lo que aquellas que aún no los han cumplido no han sido notificadas”, afirmó Dudena sobre cómo se está llevando adelante el proceso. “Estamos evaluando aquellos que, de hecho, simplemente serán negados porque no cumplieron con los requisitos y aquellos que quizás necesiten hacer algunas acciones o presentaciones adicionales”, describió.

Por este modo de proceder es que desde la SPA no se ha determinado cuántas notificaciones, positivas o negativas, se han enviado.

Una vez que el gobierno verifique todos los documentos declarativos que originan los recursos para cumplir con los ajustes, publicará la lista completa de empresas autorizadas a operar a partir de 2025.

Según Dudena el perfil de las empresas que solicitaron autorización con mayor prontitud es diferente del de las oleadas posteriores.“Nos dimos cuenta de que hay cierta diferencia en la calidad de los pedidos iniciales respecto a los que vinieron después, pero todos los pedidos hay que analizarlos detalladamente”, dijo.

En total, se enviaron más de 300 solicitudes y no todas llegaron antes de la fecha límite de agosto. Las empresas que ya operan en Brasil y no cumplieron con el plazo deberán finalizar su oferta de apuestas a principios del próximo año y esperar la autorización.

A partir de enero, la Secretaría tiene un plazo de tres años para analizar los resultados de la norma y sus efectos. “Si es necesario, podemos anticiparlo, pero la expectativa es que este ciclo se dé dentro del horizonte previsto”, afirmó Dudena.