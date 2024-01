Amusnet anuncia el estreno oficial de su primera serie de gabinetes de tragamonedas en ICE London 2024

Además, en la previa de la expo, Amusnet presenta su nuevo lema: “We Master Gaming”.

Comunicado de prensa.- Amusnet está preparando el escenario para un nuevo nivel de excelencia en juegos que se demostrará en ICE London 2024. La compañía lanza su primera serie de gabinetes de tragamonedas en una de las exposiciones de juegos más esperadas a nivel mundial, que tendrá lugar en ExCeL London del 6 al 8 de febrero.

Por lo tanto, la empresa líder internacional en soluciones de casinos está haciendo una declaración audaz por su dedicación a la tecnología y la innovación, elevando su posicionamiento a un proveedor de soluciones exclusivamente para casinos. Al cambio le sigue un nuevo eslogan de la empresa: «We Master Gaming».

“El lanzamiento vertical terrestre marca una nueva etapa en el desarrollo comercial de Amusnet como empresa y socio B2B. Es la culminación de nuestra misión de brindar un espectro completo de entretenimiento de juegos, atendiendo a una audiencia más amplia y con preferencias diversas. Presentamos nuestra primera serie de gabinetes para tragamonedas Tipo S, desarrollados internamente por un gran equipo de profesionales con experiencia tangible en la industria terrestre. Nuestro objetivo es brindar experiencias premium a un nuevo segmento de jugadores, y pronto presentaremos la cartera completa de tragamonedas original de Amusnet. ¡Hemos abierto nuevos caminos y esperamos con ansias este emocionante viaje que comenzará en ICE!”, comparte Ivo Georgiev, director general de Amusnet.

En línea con el concepto de ICE 2024, Amusnet trae a la exposición una «pura declaración de experiencias de juego más innovadoras y premium». Bajo la impresionante instalación del techo de luz cinética, el espacio de 625 m2 del stand de dos pisos S4-550 está diseñado para ofrecer una «increíble atmósfera de exposición tanto para negocios como para placer»: 10 salas de reuniones premium, áreas lounge, 2 bares, uno de ellos un uno gigante en la planta baja, donde los visitantes pueden probar la exclusiva carta de cócteles, inspirada en las famosas tragamonedas de Amusnet.

Amusnet también anunció qué más se puede esperar en su stand:

Nueva serie TYPE S de gabinetes de slot

TYPE S es la primera serie de gabinetes para tragamonedas de alta gama de la compañía, fabricada de acuerdo con los más altos estándares de la industria global de los casinos terrestres. La cartera de juegos incluye títulos galardonados de Amusnet como Fruits & Gold, Drops of Water, 20 Golden Coins y Cocktail Rush. La serie de gabinetes de tragamonedas TYPE S se presentará bajo el título “Lo más destacado de su tipo” y reunirá tecnología de punta, diseño premium y una participación excepcional del jugador para una experiencia de juego extraordinaria. Toda la planta baja del stand S4-550 ofrecerá varias opciones para que los visitantes exploren los tres modelos Type S y las configuraciones disponibles.

“Estamos muy orgullosos del desarrollo de nuestra primera serie de gabinetes para tragamonedas. Es el resultado de una inversión impresionante y dos años de dedicación incesante a I+D, diseño técnico, construcción, software y precisión de la cartera de juegos. ¡No pierda la oportunidad de experimentar TYPE S de primera mano en ICE, explorar la emoción y descubrir nuevas oportunidades comerciales! ¡Te veo allí!», comparte Borislav Marinov, director de desarrollo de negocios terrestres de Amusnet.

Juegos de tragamonedas con impresionantes gráficos

La selección de juegos de tragamonedas en línea incluirá una variedad de los títulos de mayor rendimiento de Amusnet, como Extra Crown, Secrets of Sherwood y Candy Palace, así como sus últimos slots de 5 carretes, Kemet`s Treasures, 100 Golden Coins, Dancing Dead, Cavemen. & Dinosaurios, Estrella Fénix, 40 monedas de oro. Exclusivamente en ICE, los visitantes tendrán la oportunidad de probar los próximos lanzamientos de Amusnet, Dragon’s Birth y Clover Islands, repletos de características especiales, como Buy Bonus, Pick me Bonus, Pots Bonus, Free Spins with Dragon Wheel y Symbol Upgrade.

“Los nuevos títulos de tragamonedas que traemos a ICE significan nuestro compromiso de ofrecer gráficos aún más impresionantes, animaciones cautivadoras y una jugabilidad repleta de funciones. Con sus 3 símbolos Scatter, Clover Islands, por ejemplo, es un entretenimiento de primer nivel con varias formas de ganar. Catching the Leprechaun invita a los jugadores al bono Clover Islands, una rueda de la fortuna que puede otorgar 24 multiplicadores diferentes. El Golden Bonus ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar hasta 500 veces su apuesta. Al conseguir símbolos del cofre de la suerte, se activa un juego de bonificación Pick Me para tener la oportunidad de recolectar multiplicadores aún más sorprendentes. Únase a nosotros en ICE para estar al tanto de los últimos desarrollos en el mundo de los casinos”, comparte Yordan Georgiev, jefe de la división de casinos de Amusnet.

Oferta de casino en vivo

Amusnet presentará los próximos juegos Baccarat y Dynamic Sic Bo, que se suman a la diversa gama de ofertas y mejoran la vertical de alto rendimiento de Amusnet Live Casino. Llenos de elegancia asiática, jugabilidad ultrarrápida y transmisión inmersiva en tiempo real, los juegos de Baccarat y Dynamic Sic Bo son presentados por crupieres en vivo las 24 horas, los siete días de la semana y cuentan con el famoso juego de bonificación Jackpot Cards de Amusnet.

Una oportunidad de ganar un iPhone 15 y un Kindle

El stand de Amusnet es tradicionalmente un centro de entretenimiento en la exposición que ofrece un excelente ambiente, música y experiencia. Además, este año todos los visitantes de la exposición tendrán la oportunidad de jugar un juego exclusivo de tarjetas de memoria en una mesa inteligente iTab gigante en el salón del stand o de forma remota, escaneando un código QR. Los dos grandes premios, un iPhone 15 y un Kindle, se entregarán a los ganadores en un sorteo que se realizará en el stand S4-550 de Amusnet a las 17:00 los días 6 y 7 de febrero.