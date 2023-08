70 expertos de 20 países se unen a los Comités Permanentes de integridad deportiva de SIGA

La entidad presentó seis nuevos comités, uno de los cuales está centrado específicamente en la integridad de las apuestas deportivas.

Suiza.- La Sport Integrity Global Alliance (SIGA), presidida por Emanuel Macedo de Medeiros, anunció el nombramiento de figuras clave para seis de sus Comités Permanentes recientemente establecidos. Estos comités comprenden una selección de 70 líderes globales de alto perfil, altos ejecutivos y expertos de varios sectores.

Si bien el cargo de miembro de los Comités Permanentes del SIGA se ejerce por regla general a título personal, éstos provienen de un amplio y diverso bagaje institucional. Los representantes deportivos incluyen organizaciones nacionales e internacionales, como la Liga Europea de Natación (LEN), FIFA, UEFA, AFC, Ligas Europeas, FIFPRO, IMMAF, Liga de los Estados Unidos, CBDN, São Paulo FC, Stoke City Women, Comité Olímpico de Trinidad y Tobago , Ponta Delgada FA, entre tantos otros.

La representación del gobierno consolida aún más el compromiso de las autoridades públicas para promover y mejorar aún más la integridad en el deporte. Esto demuestra la creciente voluntad política de erradicar las prácticas nocivas y la infiltración delictiva en el sector.

También están representadas organizaciones destacadas de la industria de los negocios deportivos globales, como patrocinadores globales, emisoras de alto perfil, agencias de marketing influyentes y medios de comunicación. Esto incluye al miembro fundador de SIGA, Mastercard, Octagon, C6 Bank, M&T Bank, TATA CS, Underdog & Co, Under Armour, Globo TV, Eurovision Sport, Mediapro, The Times of India e Inside World Football, por nombrar solo algunos.

La experiencia acumulada a lo largo de los años en las principales instituciones financieras y anticorrupción, incluidos el IRS de los Estados Unidos, Dow Jones, la Academia Internacional Anticorrupción (IACA), la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas (ICAIE) y la OCDE, también brindan un apoyo y una capacidad invaluables. a la realización de la visión y agenda de reforma del SIGA.

Además, organizaciones como Esports Integrity Coalition, Gamban, Epic Risk Management, Lisbon’s Holy House of Mercy, World Esports Consortium o International Gaming Institute, entre otras, brindan liderazgo intelectual en áreas como la integridad de las apuestas deportivas y la prevención de la adicción al juego.

Como componentes integrales de la estructura orgánica de SIGA, los Comités Permanentes juegan un papel fundamental en la configuración de las políticas de SIGA y en el fomento de las mejores prácticas, políticas y reformas de integridad muy necesarias. Al centrarse en sus respectivas áreas estratégicas, fomentan el intercambio de conocimientos y de información, al mismo tiempo que ofrecen asesoramiento, propuestas y recomendaciones de expertos al Consejo y al CEO global de SIGA.

En este marco, Emanuel Macedo de Medeiros, CEO de SIGA Global, señaló: “Estamos orgullosos de dar la bienvenida a todos los nuevos miembros del Comité a nuestra Alianza Global. Nuestros Comités Permanentes son los motores que impulsarán y dinamizarán la agenda de reforma del SIGA y para impulsar el cambio cultural que estamos impulsando”.

Y añadió: “Provenientes del mundo del deporte, el gobierno, las fuerzas del orden y las organizaciones internacionales, así como de las empresas globales y la sociedad civil, los nuevos miembros del Comité aportan un soplo único de liderazgo global y una riqueza de experiencia inigualable para permitirnos abordar el creciente desafíos de integridad que enfrenta la industria del deporte mundial. Juntos, impulsaremos la acción colectiva y aceleraremos las tan necesarias reformas de integridad en todo el mundo”.

Los seis Comités Permanentes SIGA tratarán asuntos relacionados con los siguientes temas:

Buena Gobernanza en el Deporte

Anticorrupción en el Deporte

Género, Raza, Inclusión y Diversidad en el Deporte

Integridad Financiera y Transparencia en el Deporte

Integridad en las apuestas deportivas

Patrocinio, Medios e Integridad Deportiva

Como regla general, cada uno de los nueve Comités Permanentes consultivos del SIGA puede estar compuesto por hasta 15 miembros de experiencia en los campos relevantes. Cada Comité Permanente está dirigido por dos copresidentes, un hombre y una mujer. En total, los miembros del Comité recién nombrados representan a 20 nacionalidades diferentes.