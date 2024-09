Consolidação da Indústria iGaming no Brasil

Em pouco tempo, o iGaming tornou-se um verdadeiro sucesso no Brasil, atraindo um vasto público ao longo de todo o país. Somente as apostas esportivas, um dos carros-chefes do segmento, já mobilizaram 52 milhões de brasileiros, conforme um levantamento do Instituto Locomotiva.

Considerando que o segmento só foi liberado no Brasil em dezembro de 2018, por meio da Lei 13.756, o crescimento é impressionante. Não só as apostas esportivas, mas também os cassinos online, caíram no gosto da população, uma vez que, além de serem formas consagradas de entretenimento, elas ficaram muito acessíveis com a ascensão do iGaming.

Afinal, basta um celular para que as pessoas possam desfrutar das principais plataformas do mercado. Um dado do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) aponta que 62% dos usuários brasileiros de internet, cerca de 92 milhões de pessoas, navegam apenas por meio dos smartphones.

A facilidade de acesso, portanto, é sem dúvidas um dos fatores que impulsionam o iGaming. Em pouco mais de cinco anos no Brasil, ele já se consolidou como uma das principais formas de entretenimento online e, também, tem sido alvo de muitos debates por seu papel importante para a própria economia do país.

Consolidação no mercado brasileiro

As plataformas ligadas ao iGaming vêm investindo enormes quantias em patrocínios e propaganda, inclusive com a presença de celebridades respeitadas no país, o que faz com que elas alcancem um vasto público.

Somente na Série A do futebol brasileiro, 80% dos times são patrocinados por alguma empresa de apostas esportivas. O número é bastante superior à média internacional, que gira em torno de 30%.

Por aqui, portanto, a estratégia de ter uma presença robusta, principalmente no futebol, vem surtindo efeito. Não à toa a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo (Fhoresp) aponta que, nos próximos anos, as bets deverão faturar aproximadamente R$ 100 bilhões.

A entrada do iGaming.com também contribui para a legitimação da indústria no país, reforçando a confiança dos consumidores e do governo no mercado regulado. Isso pode ajudar a combater plataformas ilegais e criar um ecossistema mais sustentável para todas as partes envolvidas.

Este ponto, aliás, é bastante sensível, uma vez que é preciso ter muito cuidado para escolher uma plataforma confiável. Como em qualquer segmento, afinal, há pessoas sérias e há oportunistas no mercado.

Como escolher plataformas confiáveis

O iGaming.com é uma das fontes que ajudam a avaliar quais plataformas são confiáveis. Criada em 2011 na Bulgária, a empresa tem escritórios na Alemanha e em Israel e conta com centenas de colaboradores espalhados pelo mundo.

Para avaliar quais são as plataformas recomendadas para o público brasileiro, o iGaming.com utilizada os seguintes critérios:

Licença válida para operar no Brasil emitida por autoridades competentes;

Práticas eficazes de jogo responsável;

Métodos de pagamento populares no Brasil, como Pix e Boleto Bancário;

Percentuais de pagamento justos e transparentes;

Slots online de desenvolvedores renomados, como NetEnt, PG Soft e Microgaming;

Bônus com termos e condições justos;

Saques rápidos e descomplicados;

Excelente compatibilidade com dispositivos móveis;

Atendimento ao cliente profissional e eficiente

Dessa forma, com pontos fundamentais sendo avaliados, a empresa busca entregar às pessoas uma lista com as opções mais confiáveis do segmento. E essas análises são constantemente atualizadas, o que é fundamental para que as informações permaneçam relevantes.

Mercado brasileiro e regulação

O mercado brasileiro sempre foi visto com bons olhos pelas empresas do iGaming, por reunir diversos fatores importantes para o sucesso do segmento. Isso inclui uma população numerosa, paixão por esportes e grande interesse por entretenimento online.

Tudo isso, portanto, ajuda a explicar o rápido sucesso que o iGaming teve no país. Esse crescimento, inclusive, tem gerado intensos debates sobre a regulamentação do segmento e muitos avanços já ocorreram.

A partir de 2025, os cassinos online e as empresas de apostas esportivas deverão obter uma licença nacional para operar no Brasil, já que, por enquanto, as principais plataformas são licenciadas por órgãos internacionais.

Esta licença terá validade de cinco anos e para obtê´la, as empresas precisarão possuir sede e canal de atendimento aos apostadores no Brasil, observar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, de jogo responsável, de integridade das apostas e de prevenção à manipulação de resultados, além de adotar boas práticas de publicidade e propaganda.

Conforme o próprio iGaming.com, a regulação que as autoridades brasileiras estão preparando é “extremamente positiva para os jogadores no Brasil”. Isso porque ela irá ajudar a garantir que os resultados sejam justos e, ademais, haverá um regulador local com poder de intervenção.

Portanto, a indústria, que já está consolidada, deverá evoluir bastante nos próximos anos, trazendo ainda mais segurança e diversão para os apostadores.