La III Convención del Juego supera todas las expectativas

En la ceremonia de inauguración, el presidente de AIEJA aseguró que el sector de casinos en México está listo para su internacionalización.

Comunicado de prensa.- Durante la inauguración de la III Convención Internacional del Juego con Apuesta, el presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (AIEJA), Miguel Ángel Ochoa Sánchez aseguró que la industria casinera en México se encuentra preparada para la internacionalización del negocio, y señaló que tiene un potencial de crecimiento de hasta el 100 por ciento en 7 años, hablando del juego en línea; y del 30 por ciento en las salas físicas, dentro del mismo periodo.

“Estamos preparados para la globalización de la industria. Queremos que México no quede de lado y demuestre que cuenta con grandes ventajas competitivas con respecto al mundo, cuando en Nueva York, Boston y Chicago tienen climas de 30 grados bajo cero, en Cancún, Los Cabos y Acapulco, tenemos un clima muy agradable; sin duda nuestro país puede ser un punto muy importante para la atracción turística que busca este tipo de entretenimiento”, apuntó.

En el encuentro de casineros, el titular de la AIEJA recordó que esta industria, valuada actualmente en 10 mil millones de dólares anuales, representa a la fecha 200 mil empleos directos e indirectos, entre casinos físicos y el sector online, además de haber enfrentado diversas crisis desde hace más de una década; y sin embargo, han podido convertirlas en oportunidades.

“Las crisis son oportunidades y de cada una de ellas hemos salido adelante. Durante la pandemia del Covid-19 logramos crear un protocolo sanitario único para el sector, emulando los ejercicios de prevención que tomaban en Las Vegas, Macao y Monte Carlo, eso nos permitió la reapertura el negocio”, comentó.

Asimismo, Ochoa Sánchez indicó que dentro de los retos que aún tiene pendientes la industria del juego con apuesta se encuentra la modernización de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como el diseño de una nueva política de estado que comprenda las complejidades de esta industria.

“Estamos con una ley de más de 70 años de vigencia y que no ha sufrido ninguna reforma, que lo que le vino a dar vida fue la publicación del reglamento del 2004 y sus modificaciones en 2012 y 2013; a pesar de que el Congreso mexicano interpuso un recurso para anular esta nueva ley”.

Por su parte, Oscar Paredes Arroyo, fundador del Palacio de los Números, habló sobre la apremiante necesidad de una Reforma Fiscal en la que se pueda establecer un único impuesto federal, para que la autoridad fiscal pueda repartir el porcentaje correspondiente a las entidades que albergan a los casinos en sus territorios.

“Tenemos que buscar cómo convencer a los legisladores de cómo con una buena reforma fiscal nos ayudará a todos. Que entiendan que lo que se debe gravar es la ganancia, no la expectativa de ganancia. Hay que convencer de que la actual base gravable, es incomprensible, y explicar cómo se hacen estas leyes”.

“Tenemos que darle el mensaje correcto a la autoridad: no queremos que no nos grave, no, sino que queremos contribuir con el gasto público, con reglas claras, un impuesto ad hoc a la actividad que hacemos, no que se aplique el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Queremos aumentar la contribución, pero queremos reglas claras”, sentenció.

El evento, inaugurado por el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, reúne a más de 400 especialistas del sector procedentes de 20 países entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, España, Bélgica, Bulgaria y Costa Rica, entre otros.

Durante su primer día de actividades, el encuentro también se desarrolló en torno a temas como necesidad de una reforma al Reglamento de la Ley en materia de Juego online, con la finalidad de luchar contra el juego ilegal, mismo que actualmente representa el 60 por ciento del nicho de apuestas en línea.

“Esto no permite tener piso parejo para los operadores que sí son reconocidos por la Secretaria de Gobernación, pues también impide aumentar sustancialmente la recaudación fiscal, y es necesaria su regulación para proveer mayor certeza jurídica, tanto a las empresas que deseen instalarse en México como a los jugadores”, precisó Miguel Ángel Ochoa Sánchez.