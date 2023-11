La Comunidad de Murcia endurece las condiciones al juego y refuerza la intervención en los salones de apuestas 

El nuevo Decreto-Ley establece mayores mecanismos de control y severidad en las penas.

España.- La Comunidad de Murcia estrecha el control sobre el juego con una nueva normativa que refuerza la intervención en las casas de apuestas. Así lo aprobó el Consejo de Gobierno, que ha dado el visto bueno al Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de régimen sancionador de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias y de establecimientos públicos sin título habilitante en la Región de Murcia.

La nueva regulación contiene tres novedades fundamentales. Por un lado, establece el régimen sancionador para actividades recreativas excepcionales o extraordinarias, para las que no lo había. Es el caso de eventos extraordinarios como conciertos en locales que no disponen de licencia para ello, pruebas ciclistas o de automóviles que discurren fuera de cascos urbanos, celebraciones de tipo lúdico o de ocio que atraen un gran número de personas en espacios en principio no destinados a ese uso, etc. Se trata de eventos que afectan al descanso vecinal, al medio ambiente y, en especial, a la seguridad de los ciudadanos.

Además, el decreto-ley unifica en un solo texto el régimen sancionador en cuanto a horarios, admisión, aforo y control de accesos, que ya estaba regulado en distintas disposiciones normativas y que ahora se incluye en este decreto. En este caso, las infracciones previstas se mantienen sin variación.

En tercer lugar, refuerza especialmente la intervención y control de los salones de juego y locales de apuestas. Así, se tipifica como infracción grave el incumplimiento de los horarios para la apertura y cierre de estos establecimientos, considerado por la legislación anterior como infracción leve. Para el resto de establecimientos públicos la apertura o el cierre fuera del horario establecido o autorizado mantiene la consideración como falta leve.

En resumen, el decreto-ley aprobado permitirá sancionar a los espectáculos públicos y actividades recreativas extraordinarias u ocasionales, realizadas sin título habilitante, excediendo sus límites o quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad competente; aumenta la intervención y control de los establecimientos públicos dedicados al juego y locales de apuestas; refuerza la seguridad jurídica; y protege los intereses generales de orden público, seguridad pública, protección civil y salud pública.

Ver también: España: los habitantes de Murcia destinaron EUR 91m a apuestas en 2022

La nueva norma dota a la Comunidad de forma inmediata de un marco legal que aporte seguridad jurídica en la aplicación de las sanciones a comportamientos que pudieran poner en peligro la seguridad de los asistentes a actividades recreativas y espectáculos públicos, y que pueda disuadir la eventual realización de estas conductas de riesgo, dando una respuesta ágil e inmediata que refuerce la seguridad jurídica y proteja los intereses generales de orden público, seguridad pública, protección civil, y salud pública.

La entrada en vigor de este decreto no supone ninguna modificación en cuanto a la labor inspectora y de control, que continúa siendo de competencia municipal.