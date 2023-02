La casa de apuestas deportivas Aposta Ganha pisa fuerte en el fútbol brasileño

La empresa se configura como el mayor seguidor del fútbol del Estado brasileño.

Brasil.- En este arranque de año, además de los pases en el fútbol, los equipos definen también muchos de los contratos de sponsoreo. Y las casas de apuestas deportivas no se quedan afuera.

En este marco, Aposta Ganha se convirtió en una de las figuritas repetidas. A lo largo de enero, la empresa de la industria de los juegos de azar anudó contratos de patrocinio con los seis principales equipos del interior del Estado de Pernambuco, ubicado en el nordeste de Brasil.

La nómina de equipos incluye a Afogados da Ingazeira, Belo Jardim, Central, Maguary, Porto y Petrolina con quienes las acciones se extenderán hasta el final de la temporada. De esta manera, la marca estará presente en letreros y paneles LED en los céspedes de los principales campeonatos de fútbol del país.

Ver también: Alertas por manipulación de apuestas deportivas en Brasil

A su vez, la exposición de Aposta Ganha no se limitará a la Copa do Nordeste. La marca también tendrá una fuerte presencia en los campeonatos de Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais y Bahía.

Regulación de las apuestas deportivas en Brasil

Cada Estado brasileño tiene la potestad de regular las apuestas deportivas en su territorio. Sin embargo, a nivel nacional, la regulación sigue bajo el ala del Gobierno Federal.

En 2018 se legalizaron las apuestas deportivas en el territorio nacional, pero el trámite reglamentario quedó en stand by. El dato: en ese entonces, se había establecido que el lunes 12 de diciembre de 2022 era la fecha límite que el Gobierno tenía para finalizar el proceso de regularización de las apuestas deportivas en Brasil. Actualmente, alrededor de 450 casas de apuestas operan en el país, pero alojadas en el extranjero.

Ante este escenario, diferentes Estados ya avanzaron para sentar sus propios marcos. Tal es el caso de San Pablo, de Río de Janeiro, de Paraíba y de Paraná.