FBM Foundation promueve el mes de la salud dental en Filipinas

La organización se asoció con la Foundation of our Lady of Peace Mission y distribuyó donativos en Subic, Zambales.

Comunicado de prensa.- “Sonrisa feliz, vida feliz” fue el lema de la última iniciativa de FBM Foundation que tuvo lugar el pasado 11 de febrero en Subic, Zambales. Para celebrar el mes de la salud dental, la organización se asoció con la Foundation of our Lady of Peace Mission y distribuyó donativos y sonrisas entre los niños de la zona de reasentamiento de Aeta.

En Filipinas, febrero es conocido como el mes de la concienciación sobre la higiene dental. Para animar a los jóvenes a cuidar mejor sus dientes y encías, la FBM Foundation aprovechó la oportunidad para organizar una iniciativa solidaria en Subic, Zambales, destinada a conseguir una mejor salud general para los niños filipinos.

¿Por qué la salud dental puede significar mejor salud?

La comunidad Aeta que vive en la región de Subic, Zambales, es conocida por su capacidad de resistencia incluso ante los peores desastres, como el volcán de 1991. Apoyar a estos grupos vulnerables con herramientas útiles que puedan mejorar su conciencia sanitaria encabezaba la lista de prioridades de la FBM Foundation este mes de febrero.

Cuando se trata de salud, la importancia de la educación es crucial para el desarrollo de las generaciones más jóvenes. A menudo, higiene y responsabilidad van de la mano, por lo que proporcionar medios y recursos para que los niños filipinos crezcan y alcancen su máxima independencia, siendo capaces de cuidar de sí mismos, es la gran misión de este mes.

Ayudar a los más pequeños a cubrir sus necesidades de higiene es fundamental, ya que permite a estos campeones ser autosuficientes: “La educación para la salud empieza desde dentro y en la FBM Foundation creemos que estar más cerca de nuestras comunidades nos hace crecer juntos, construir un futuro mejor para nuestros hijos y una próxima generación más informada y sabia”, afirma Vítor Francisco, director de la FBM Foundation.

Ver también: FBM Foundation lanza su proyecto educativo Building a Champion by a Champion

FBM Foundation: siempre listos para sonreír a los niños

En celebración del Mes Nacional de la Salud Bucodental Infantil, la FBM Foundation y la Foundation of our Lady of Peace Mission Inc. unieron fuerzas para llevar a cabo una actividad conjunta de donación, destinada a 250 niños de la zona de reasentamiento de Aeta.

Con la ayuda de 12 de sus voluntarios, la FBM Foundation proporcionó kits de higiene bucodental, que incluían cepillos de dientes, pasta dentífrica, enjuague bucal y antiséptico bucal para prevenir infecciones víricas y bacterianas.

Durante esta iniciativa, ambas instituciones ofrecieron almuerzos a los niños y también les entregaron productos de primera necesidad, como; arroz, conservas, fideos y vitaminas, para que pudieran llevarlos a casa y contagiar la alegría a sus familias. Además, al propio centro de apoyo de la zona de reasentamiento de Aeta también se le entregó leche y pañales para las personas con bebés a su cargo.

Los voluntarios de la FBM Foundation ofrecieron omentos de juego a los niños de Zambales mientras los instruían con información importante respecto a la salud bucodental.