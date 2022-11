Estados Unidos analiza legalizar las apuestas políticas

Esta semana la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos deberá definir si expide la licencia correspondiente.

Estados Unidos.- Actualmente, las apuestas electorales están siendo discutidas en Estados Unidos por un grupo pesado de Washington compuesto por insiders, magnates de los negocios y economistas que están pidiendo a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) que firme y promulgue un plan del proveedor del mercado de predicción Kalshi, que permitiría apuestas políticas en múltiples facetas.

Kalshi Inc. espera lanzar las apuestas en marzo, pero primero debe obtener una licencia de la CFTC. La votación puede tener lugar cualquier día de esta semana, con una fecha límite establecida para el viernes 4 de noviembre.

Si bien las leyes de juegos de azar de algunos estados prohíben las apuestas en las elecciones nacionales, no existe ninguna ley federal que las impida. En general, el gobierno federal ha dejado a cada estado la regulación del juego.

Desde Kalshi creen que la CFTC tiene la responsabilidad inherente de buscar una “innovación responsable”, lo que significa agregar apuestas políticas al mercado del juego. Los operadores del mercado ya pueden apostar en aspectos de la economía como los precios del combustible y el índice de inflación.

En 2012, la CFTC rechazó una solicitud de otra empresa para regular las apuestas en eventos políticos con el argumento de que no redundaba en beneficio del público y constituía un juego de azar. Sin embargo, los asesores de Kalshi creen que la CFTC malinterpretó las leyes.

Las apuestas políticas tienen una sólida historia en otros países a pesar de que todavía son un nicho de mercado en Estados Unidos. Por ejemplo, las casas de apuestas deportivas en el Reino Unido proporcionaron probabilidades sobre cuándo dejaría el cargo la ex primera ministra Liz Truss; la respuesta fue solo 45 días después de su primer día.

Mientras los grupos estadounidenses apuntan a avanzar hacia este modelo, Kalshi cree que el regulador estadounidense no tiene el poder de restringir las apuestas políticas.

“La ley es muy clara”, dijo el cofundador y director ejecutivo de Kalshi, Tarek Mansour. “Sería ilegal bloquear estos mercados”.

Muchas apuestas políticas realizadas por personas en los EE.UU. se realizan en casas de apuestas deportivas no reguladas en el extranjero, de las que la mayoría de los estados están tratando de deshacerse. Estos sitios a menudo no están regulados y no ofrecen ninguna protección a los consumidores, dejándolos expuestos a la posibilidad de fraude y otros actos delictivos.

Según DraftKings solo dos mercados con sede en Estados Unidos permiteron recientemente las apuestas electorales y ambos reciben exenciones de laCFTC para hacerlo porque pueden usarse con fines de investigación.

Una editorial del último domingo 30 de octubre del periódico Dallas Morning News sostiene que “independientemente de un mercado regulado, los estadounidenses apuestas por las elecciones. La gente apuesta a todo tipo de cosas. Recordamos cuando se podía obtener acción sobre cuántas veces un presidente sería interrumpido por aplausos durante un discurso o de qué color sería el vestido de la Primera Dama. Dejando de lado las regulaciones de la CFTC, las apuestas continuarán. Es un país libre”.