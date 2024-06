En Mendoza exigen el cierre de páginas ilegales de apuestas y solicitan la intervención del Ejecutivo

La diputada provincial Gabriela Lizana impulsa el cumplimiento de la ley del juego para proteger a los jóvenes del acceso a sitios clandestinos.

Argentina.- A través de un proyecto de declaración, la diputada provincial del Frente Renovador Mendoza, Gabriela Lizana, solicitó al Poder Ejecutivo mendocino la urgente intervención de los organismos responsables para controlar de forma efectiva y proceder al cierre de las páginas ilegales de apuestas online.

Específicamente, Lizana, solicitó ante el Legislativo que el Ejecutivo incremente el control para que se dé cumplimiento a la Ley 9.267 que regula este tipo de actividades. La normativa vigente tiene como objetivo regular la actividad del juego en línea en la provincia de Mendoza y establece claramente que los jóvenes no pueden participar del juego online, algo que, según la legisladora, no se estaría cumpliendo.

«Solicito al Poder Ejecutivo Provincial la urgente intervención de los organismos responsables y destinar los recursos necesarios, para controlar de forma efectiva y proceder al cierre de los llamados juegos en línea, no autorizados, ya que la proliferación de los mismos y su esparcimiento en el ámbito provincial, afecta de manera contundente, a la comunidad en su conjunto y sobre todo a los jóvenes de entre 11 y 18 años», señala el proyecto de la legisladora provincial.

Y agrega: «Los llamados juegos en línea que se ofertan en la actualidad con terminación (.com y/o a través de WhatsApp y redes sociales), son aquellos que no exigen que el apostador, realice ningún tipo de registro como lo exige la actual Ley 9267 y su articulado, en donde expresa claramente que el apostador para poder ejercer su accionar, deberá realizar la inscripción anteriormente en las páginas de los sitios debidamente autorizados para, de esta manera, evitar la transacción de los apostadores sin saber el origen de los fondos y/o su edad para realizar las apuestas, no restringiendo a ningún interesado».

Bloqueo de páginas

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza) ya ha tomado medidas para bloquear estas plataformas en el ciberespacio, sobre todo porque permiten el acceso a adolescentes de entre 13 y 17 años. Hasta la fecha, el ente regulador del juego mendocino ya bloqueó 400 sitios web ilegales en la provincia accesibles para menores.

El IPJYC colabora con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de Argentina (ALEA) para identificar y neutralizar estas páginas, incluso solicitando el cierre de sus perfiles en redes sociales como Meta (Facebook e Instagram).

Asimismo, el IPJyC ha presentado 600 denuncias ante el Ministerio Público Fiscal para que se ordene el cierre de estas plataformas, las cuales están siendo procesadas por la justicia mendocina.