El CEO de Fast Track comparte reflexiones sinceras en una nueva entrevista: «Ain’t no rest for the wicked»

Simon Lidzén, CEO y cofundador de Fast Track, comparte su mirada sobre el crecimiento de la empresa, los retos que enfrenta y su visión para el futuro.

Entrevista.- Fast Track, una empresa especializada en tecnología SaaS y proveedor de CRM en la industria de igaming, ha lanzado la segunda entrega de su serie de videos «Inside Out«.

Titulado “Ain’t No Rest for the Wicked”, la entrevista presenta al CEO y cofundador Simon Lidzén en una conversación franca y detrás de cámaras sobre el crecimiento de la empresa, los desafíos y la visión para el futuro.

En el video de 30 minutos, Simon reflexiona sobre los casi diez años de trayectoria de Fast Track: “El éxito para mí es sobre establecer metas y alcanzarlas. Este año ha sido intenso, pero increíblemente gratificante. Desde escalar Fast Track hasta el lanzamiento de productos innovadores como Rewards, apenas estamos comenzando.”

La conversación explora el lanzamiento de Rewards, el ecosistema promocional de Fast Track que integra CRM con gamificación para ofrecer experiencias atractivas y personalizadas a los jugadores. Simon también habla sobre la rápida expansión global de la empresa y los desafíos de escalar el liderazgo dentro de una organización de rápido crecimiento. Mirando hacia 2025, destaca el enfoque de Fast Track en aprovechar la IA para redefinir CRM y el compromiso con los clientes.

Las reflexiones de Simon también tocan la cultura de la empresa: “Fast Track está construida sobre una innovación implacable y un equipo que prospera en la resolución de desafíos. Ver cuánto hemos crecido y hasta dónde hemos llegado hace que este viaje sea tan emocionante.”

Para aquellos que no conocen Fast Track, la empresa es una líder de alto crecimiento en SaaS, conocida por ser pionera en el uso de IA para ofrecer experiencias personalizadas a los clientes. Su software permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo de marketing y operaciones, lo que permite a los equipos enfocarse en estrategia e innovación. Fast Track está remodelando el CRM para igaming, estableciendo un nuevo estándar para el compromiso con los clientes.