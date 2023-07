Amusnet muestra otro nivel de compromiso con la excelencia como Patrocinador de Oro en iGB L!VE 2023

Amusnet se enorgullece de ser patrocinador de oro de iGB L!VE 2023, mostrando soluciones avanzadas y servicios innovadores en el stand M20 del evento.

Comunicado de prensa – Amusnet se enorgullece de participar como patrocinador de oro en el principal evento europeo de la comunidad mundial del juego electrónico, demostrando su compromiso con la excelencia y su posición como líder de confianza del sector.

En el stand M20, la empresa exhibirá una amplia gama de soluciones avanzadas de juego electrónico y presentará servicios innovadores diseñados para mejorar la experiencia de los jugadores e impulsar el crecimiento del negocio.

Ivo Georgiev, consejero delegado de Amusnet, declaró: “Nuestra participación como Goldеn Sponsor en iGB L!IVE 2023 marca un hito importante en el camino de la compañía como proveedor líder de igaming. No se pierdan la oportunidad de descubrir los productos de vanguardia de Amusnet, explorar las tecnologías más novedosas y relacionarse con nuestro equipo de expertos”.

“A medida que el evento reúne a la comunidad global del entretenimiento, Amusnet se prepara para dejar una impresión duradera, solidificando su reputación como socio de confianza para los operadores que buscan crecimiento, innovación y éxito en el dinámico mundo de iGaming”, agregó.

Liliya Chatalbasheva, directora de Marketing y Comunicación, nos cuenta: “Nuestra historia trata de juegos, crecimiento y expansión. Algunos de los mayores activos de nuestro éxito son el entusiasmo y la aspiración. Ambas están impulsadas por toda la gente increíble con la que hemos trabajado a lo largo del camino: colegas, clientes y socios. Y estamos impacientes por reunirnos en iGB L!VE para definir el siguiente nivel en el desarrollo de la industria del igaming y celebrar nuestros logros profesionales compartidos y nuestros planes de futuro.”

Durante la exposición, los visitantes podrán presenciar los últimos juegos de Live Casino de la empresa y sus tragamonedas más conocidas. Algunos de los títulos a los que se podrá jugar en el stand son Burning Hot, Fruits and Gold, Candy Palace, 20 Golden Coins, Diamond Plus, Cocktail Rush, Aztec Forest, los últimos Extra Crown y Phoenix Star, etc.

Además, esta selección de tragamonedas exclusivas se convierte esta vez en un exclusivo menú de cócteles, disponible sólo en iGBL!IVE. Los delegados e invitados al stand tendrán la oportunidad de experimentar otro nivel de conexión y celebración del iGaming en el bar y lounge de la compañía en el stand M20.

Apoyándose en la tecnología más avanzada, Amusnet evoluciona constantemente. La empresa enriquece su cartera y, a día de hoy, cuenta con más de 240 juegos y continúa desarrollando nuevos productos verticales, como Land-Based Casino Solutions, que se lanzará en 2024.

El equipo de expertos del sector de Amusnet, presente en el stand M20, proporcionará información valiosa y soluciones a medida para satisfacer diversas necesidades empresariales, como mejorar las carteras de juegos, explorar nuevos mercados y mejorar las estrategias de retención de jugadores.